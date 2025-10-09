La showgirl friulana sta ottenendo un successo incredibile, grazie alla sua bellezza e simpatia: ecco cosa faceva prima di diventare famosa.

Samira Lui, 27enne friulana sta avendo un successo incredibile. Nel giro di pochi mesi la showgirl ha conquistato tutti, non solo con la sua immensa bellezza, ma soprattutto per la sua spontaneità e per la sua simpatia. Ma, cosa faceva prima di diventare famosa la valletta de “La Ruota della Fortuna”?

Samira Lui: il successo a “La Ruota della Fortuna”

Per Samira Lui questo è sicuramente un periodo magico, amatissima dal pubblico di Canale 5, la 27enne friulana ha conquistato tutti accanto a Gerry Scotti alla conduzione de “La Ruota della Fortuna“. Quasi tutti sanno che Samira è stata cresciuta solamente dalla madre Doretta, oggi 58enne, che di lei ha detto: “mia figlia Samira ha sempre avuto i piedi per terra. Da ragazzina, d’estate, andava a fare la cameriera in trattoria, a Caporiacco. Poi ha fatto l’assistente nella cooperativa di disabili dove lavoravo, ha conosciuto quell’ambiente, ha capito che stare in salute non è scontato. Non si è mai montata la testa e mai se la monterà: l’ho cresciuta con i valori della generosità e dell’altruismo.”

Samira Lui: tutto sul passato della valletta

La mamma di Samira Lui, Doretta, ha raccontato di quanto la figlia era legata ai nonni, Berto e Rina e che vivevano in campagna con tanti animali: “lei seguiva nonno Berto quando andava a fare i suoi giri, a prendere il pane. Poi lui si fermava al bar, qui in Friuli si usa così, lei lo accompagnava e giocava a briscola con la sua combriccola.” Il sogno di Samira era quello della moda e dello spettacolo e, grazie alla partecipazione a Miss Italia, ha cominciato piano piano a spiccare il volo e oggi è una delle figure più amate dal pubblico italiano.