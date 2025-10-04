Samira Lui, showgirl, modella ora venuta alla ribalta del grande pubblico complice la presenza al fianco di Gerry Scotti della nuova edizione della “Ruota della Fortuna” si è aperta in un’intervista ad un noto quotidiano sportivo, parlando anche della sua vita privata.

La finale di Miss Italia e il successo televisivo

Samira Lui ha iniziato il proprio percorso verso il mondo dello spettacolo con la presenza tra le trenta finaliste nell’edizione 2017 di Miss Italia che le ha dato la certezza di poter approdare in TV. Quell’evento poi l’ha vista arrivare al terzo posto e dà li il percorso TV è stato certezza.

I primi passi su Rai 1 nel programma “L’Eredità” e poi anche il ruolo di concorrente ne “Il Grande Fratello” anche se si è fatta davvero conoscere nel 2022 partecipando al programma di Carlo Conti “Tale e Quale Show”.

Ora nel 2025, l’approdo a “La Ruota della Fortuna” programma re del pre serale con ascolti pari anche a 5 milioni di telespettatori.

L’amore con Luigi Punzo, sognando i fiori d’arancio

Samira non parla molto della propria vita privata ma nell’intervista rilasciata alla “Gazzetta Dello Sport” ha toccato anche questo argomento.

Sette anni di relazione con Luigi Punzo e quella proposta di matrimonio che non è ancora arrivata. Questo però non rappresenta affatto un problema per lei, dato che sà aspettare.

Si spera che questo chiaro segnale possa essere colto dal suo amato e che la coppia possa proseguire ancora più legata rispetto al passato, la loro unione.