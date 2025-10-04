Due puntate che lasceranno il segno per molto tempo, quello che è successo ad “Affari Tuoi” non era mai successo prima nel programma Rai. Il racconto.

Affari Tuoi, doppio montepremi vinto ed è record assoluto: “Mai successo prima d’ora”

Record assoluto ad “Affari Tuoi“, con la Rai che, in due puntate, dovrà sborsare ben 600mila euro.

Esatto, avete capito bene, anche ieri sera, 3 ottobre, sono stati vinti 300mila euro, come la puntata precedente. Protagonisti Angelo e Giulia dalla Sardegna, con Angelo che pensate ha rifiutato l’offerta finale del dottore di 150mila euro. Il suo pacco finale, il numero 12, conteneva infatti il premio massimo, ovvero 300mila euro. Angelo ha rischiato, e ha fatto bene. Quindi per la seconda puntata di fila sono stati vinti 300mila euro, una cosa mai successa prima. La partita per Angelo era iniziata in salita, scartati infatti i 200mila euro. Poi la proposta di scambio accettata dal concorrente, che ha preso la 12 in cambio della 3, che conteneva 15mila euro. Alla fine Angelo e Giulia hanno rifiutato tutte le offerte del dottore e, come detto hanno fatto bene perché la 12 conteneva appunto 300mila euro.

Affari Tuoi, vincita record, De Martino: “Non so se domani ci vediamo…”

Non era mai successo prima, invece, per ben due sere di fila, sono stati vinti 300mila euro ad “Affari Tuoi”. Nel corso della puntata di ieri, il conduttore Stefano De Martino, che ha festeggiato le 36 candeline, ha scherzato più volte con Herbert Ballerina, sulla possibilità che per due sere a fila si vincessero 300mila euro: “non succede, ma se succede io da domani sono in ferie.”