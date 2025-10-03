Questa sera Affari Tuoi promette di sorprendere i telespettatori con un appuntamento fuori dal comune. Stefano De Martino sarà al centro di una serata speciale, pronta a catturare l’attenzione del pubblico con momenti unici e inaspettati. Tra curiosità e sorprese, il programma si prepara a regalare emozioni e intrattenimento come mai prima d’ora.

Affari Tuoi diventa un appuntamento quotidiano

A partire dal 4 ottobre, il programma non sarà più limitato a un solo giorno della settimana: Affari Tuoi entrerà stabilmente nella routine dei telespettatori, andando in onda dal lunedì alla domenica alle 20:35. Questa novità segna un traguardo significativo per il conduttore, consolidando il suo ruolo di volto di riferimento per il preserale di Rai 1.

Grande festa stasera ad Affari Tuoi: De Martino protagonista assoluto su Rai 1

Questa sera, venerdì 3 ottobre, la trasmissione Affari Tuoi promette di offrire una serata fuori dal comune, poiché sarà l’occasione per celebrare il 36° compleanno di Stefano De Martino. Il conduttore napoletano sarà al centro della puntata, affiancato dall’ospite Herbert Ballerina, presente in studio e pronto a intrattenere il pubblico e il protagonista con momenti di divertimento e leggerezza.

L’evento rappresenta un momento importante per De Martino, che negli ultimi anni ha saputo conquistare il pubblico di Rai 1 con la sua conduzione fresca e dinamica, portando nuova linfa a un format storico come quello del gioco dei pacchi.