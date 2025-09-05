Affari Tuoi salta la puntata: ecco perché il game show non andrà in onda st...

Affari Tuoi salta la puntata: ecco perché il game show non andrà in onda st...

Affari Tuoi non va in onda stasera: cosa cambia nel palinsesto e i motivi della pausa.

Stasera, venerdì 5 settembre, il consueto appuntamento con Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino subirà una pausa straordinaria. La decisione porta con sé una breve sospensione per il game show, che tornerà regolarmente mantenendo viva la sfida con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti.

Affari Tuori-Ruota della Fortuna: una sfida di share e un avvio promettente per la nuova stagione

L’interruzione di stasera si inserisce in un contesto di competizione serrata tra i due programmi di access prime time. Nelle prime tre puntate, Affari Tuoi ha raggiunto una media di circa 4 milioni di spettatori e il 22-23% di share, mentre La Ruota della Fortuna ha ottenuto punte superiori ai 4,3 milioni con il 24-25% nel target commerciale 15-64 anni.

La nuova stagione del game show di Rai1, iniziata il 2 settembre, ha portato un cambiamento nella programmazione, stimolando un confronto diretto con il veterano Gerry Scotti e consolidando l’interesse del pubblico televisivo nonostante la concorrenza delle piattaforme streaming.

Affari Tuoi salta la puntata di oggi: il motivo e quando rivedremo Stefano De Martino

Al suo posto, il palinsesto propone l’incontro di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Italia ed Estonia, che segna il debutto di Gennaro Gattuso come Commissario Tecnico della Nazionale. La decisione rappresenta una pausa temporanea per il game show, che riprenderà regolarmente domani, sabato 6 settembre, nella consueta fascia preserale.

La sostituzione del programma non è collegata agli ascolti, ma al calendario sportivo. La partita rappresenta un momento cruciale per l’Italia, chiamata a mantenere il passo dei rivali del gruppo guidati da Erling Haaland.