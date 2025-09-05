Pier Silvio Berlusconi a La Ruota Della Fortuna punge Affari Tuoi: la replica della Rai

Lo scontro tra i quiz televisivi più amati della prima serata torna a far parlare di sé. “Ruota della Fortuna” e “Affari Tuoi” si ritrovano a contendersi l’attenzione del pubblico, ma a infiammare la polemica ci pensa Pier Silvio Berlusconi, che lancia una stoccata alla concorrenza. Non tarda ad arrivare la risposta della Rai, pronta a difendere il proprio programma e a chiarire la propria posizione.

Tra frecciate, strategie di palinsesto e pubblico diviso, la sfida tra i due show entra così nel vivo, trasformandosi in un vero e proprio duello televisivo.

Continua la sfida di ascolti tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi: i risultati della terza serata

La sfida tra i due programmi si conferma tra le più seguite dell’access prime time: nella terza serata, il quiz di De Martino ha ottenuto 4.222.000 spettatori con uno share del 22,65%, mentre La Ruota della Fortuna ha superato quota 4.372.000 spettatori e uno share del 24,6%, confermandosi leader della fascia e permettendo a Canale5 di recuperare terreno su Rai1.

Pier Silvio Berlusconi a La Ruota Della Fortuna punge Affari Tuoi

Pier Silvio Berlusconi ha fatto un’apparizione a sorpresa nello studio de La Ruota della Fortuna per esprimere la sua gratitudine a tutti i professionisti coinvolti nella realizzazione del programma.

L’amministratore delegato Mediaset ha sottolineato l’impegno di tutto il team, definendo il lavoro svolto «un piccolo miracolo» e elogiando Gerry Scotti per il coraggio e la professionalità dimostrati nell’affrontare una sfida complessa e ambiziosa. Ha poi ringraziato pubblicamente anche Samira Lui, definendola una scoperta, e ha colto l’occasione per sottolineare la differenza tra il proprio format e quello dei concorrenti, evidenziando come La Ruota della Fortuna unisca intrattenimento e valore educativo, riportando nelle case degli italiani l’amore per la lingua italiana.

“Noi siamo orgogliosi di questo prodotto perché è un bel prodotto televisivo e perché fa degli ottimi ascolti, ma anche perché di là i nostri concorrenti vanno in onda con un gioco che non è un gioco, in cui si vincono tanti soldi solo legati alla fortuna, senza nessun merito e nessuna reale prova da superare. Noi qui stiamo riportando nelle case degli italiani l’amore per la lingua italiana. Che è un gioco che, oltre a essere divertente, è anche istruttivo“.

Pier Silvio Berlusconi a La Ruota Della Fortuna punge Affari Tuoi: la replica della Rai

La Rai, tramite il Direttore dell’Intrattenimento Prime Time Williams Di Liberatore, ha deciso di replicare con una risposta che non ha lesinato una frecciatina alla concorrenza.

“L’intrattenimento prime time, dopo una estate di programmazione classica, è ripartito con la nuova produzione di lunga serialità e in appena due giorni, grazie ad Affari Tuoi e Stefano De Martino, la Rai ha recuperato circa 6 punti di share in access prime time, confermando ancora una volta la solidità del nostro intrattenimento e il legame profondo che il pubblico mantiene con noi. La Rai ha un’offerta ampia, completa ed unica nel panorama nazionale, assolvendo in modo scrupoloso alle linee del servizio pubblico. L’intrattenimento, a volte impegnato e a volte più leggero, è una delle componenti della filiera che ne costituisce una proposta varia e sempre attenta al rispetto del pubblico, oltre che efficace sul mercato“.

Di Liberatore ha quindi precisato, a proposito della provocazione di Pier Silvio Berlusconi, che se i parametri del confronto richiamano aspetti come la qualità editoriale e la valorizzazione della lingua e della cultura, la Rai può vantare con orgoglio un consolidato percorso in questi ambiti.