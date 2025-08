La Ruota della Fortuna continua a conquistare milioni di telespettatori, mettendo a dura prova la concorrenza televisiva. Di fronte a questo successo travolgente, la Rai si trova costretta a rivedere le proprie strategie per non perdere terreno nella battaglia degli ascolti. Tra nuove idee, cambi di palinsesto e mosse a sorpresa, il servizio pubblico si prepara a un vero e proprio assalto per contrastare il fenomeno che sta facendo tremare gli equilibri del prime time.

Ma quale sarà la carta vincente che la Rai intende giocare per riconquistare il suo pubblico?

Il trionfale ritorno de La Ruota della Fortuna: un successo oltre le aspettative

La Ruota della Fortuna si conferma un brillante successo per Pier Silvio Berlusconi. Il programma condotto da Gerry Scotti ha esordito con oltre 3,6 milioni di spettatori e un share del 21%, per poi crescere rapidamente fino a superare quota 4 milioni di telespettatori e raggiungere il 28% di share.

Questi risultati, di gran lunga superiori a quelli di Paperissima Sprint e a Striscia la Notizia (che tornerà a novembre), evidenziano il forte gradimento del pubblico nei confronti del game show, che continua a prevalere anche su Techetechetè. Un dato che non è passato inosservato ai vertici Rai, storicamente dominatori della fascia dell’access prime time, ora messi in seria difficoltà dal rinnovato appeal di Canale 5.

La Ruota della Fortuna fa tremare la Rai: la mossa strategica per contrastarla

Nonostante l’entusiasmo di Mediaset per i risultati ottenuti, la partita è ancora aperta e lo sa bene anche Gerry Scotti, che ha recentemente dichiarato quali siano i suoi obiettivi nella sfida con Stefano De Martino e il suo Affari Tuoi:

“Gli ascolti che stiamo facendo sono ottimi, io pensavo che saremmo andati bene, ma non così, non mi aspettavo questi picchi. Con Affari Tuoi sarà una bella gara. Prima loro erano un grosso problema per noi, adesso potremmo essere noi un bel problema per loro. Le prenderemo anche, ma a me basterebbe fare il 18% di share contro Rai Uno. Con il 17 o 18% potrò ritenermi soddisfatto“.

Nel frattempo, dalla Rai arriva una risposta tempestiva. Secondo quanto rivelato da Hit su Affari Italiani, l’azienda starebbe lavorando per anticipare il ritorno di Affari Tuoi dal previsto 7 settembre a martedì 2 settembre, subito dopo la fine del tour teatrale di De Martino. La mossa punterebbe a sfruttare il ritorno degli italiani dalle vacanze per contrastare il crescente successo di La Ruota della Fortuna.