Ritorno in Mediaset per Mara Venier? La clamorosa indiscrezione

Addio alla Rai per la conduttrice? Tutto sull'ultima clamorosa indiscrezione.

Mara Venier pronta a dire addio alla Rai e a sbarcare su Mediaset? Tutto sull’ultima indiscrezione bomba.

Mara Venier lascia la Rai?

Il mese scorso Mara Venier non era presenta durante la presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva. Per questo motivi si è vociferato che ci fossero tensioni tra la conduttrice e Viale Mazzini.

Come si legge su Biccy.it, Mara Venier non avrebbe gradito le sostituzioni del capo-autore e del capo-struttura, oltre al fatto che avrebbe voluto essere ospite da Fazio a “Che Tempo Che Fa” per 15 puntate, mentre la Rai ne concederebbe meno di 10. Tutto ciò fa pensare a un possibile addio alla Rai da parte della Venier.

Mara Venier torna a Mediaset?

Come abbiamo appena visto, ci sarebbero forti tensioni tra Mara Venier e la Rai e, secondo le ultime indiscrezioni che circolano sul web, ciò potrebbe portare a un clamoroso ritorno della conduttrice a Mediaset. Davide Maggio ha rivelato che Simona Ventura condurrà la prossima edizione del Grande Fratello e, alla domanda di un follower: “chi vedresti bene a opinare al GF della Ventura?”, Maggio ha risposto facendo proprio il nome di Mara Venier. Insomma, per ora sono solo indiscrezioni, staremo a vedere!