“Amici” è il programma di Maria De Filippi ma non lo si dice solo perché ne è alla conduzione ma in particolare questo dettaglio emerge per come gestisce le dinamiche interne al programma, è risaputo che dietro vi sia la sua casa di produzione ovvero la Fascino TV ma oltre a questo vi sono dei dettagli che una persona che quel mondo lo ha toccato con mano ha voluto svelare.

Ora il programma non lo guardo più, guardo solo il serale

“Le liti non mi piacciono e non mi sono mai piaciute, il programma non lo guardo, guardo solo il serale, Maria fa bene quelle cose” – queste le parole della persona intervistata che ha conosciuto l’ambiente di Amici avendoci lavorato.

Un suo incipit che fa capire come l’evoluzione presa dal programma non sia stata di suo gradimento, anche e forse perché il ramo dove lui lavorava, ovvero la recitazione, non fa più parte, ormai da diversi anni, delle materie di studio della scuola.

Il dogma indotto da Maria

La persona in questione è Patrick Rossi Gastaldi, regista e cineasta che nelle prime edizioni del programma era tra i professori per il ramo della recitazione.

Intervistato dal giornalista Gianmarco Aimi ha voluto parlare di cosa si respirava all’interno degli studi prima delle dirette e del ruolo cardine di Maria De Filippi :

“Pensa che prima delle dirette ci dicevano di non fare le facce quando parlava Maria, perché poi in diretta ci diceva: ‘Patrick, hai dato 4, perché?’. Ma era lei che aveva voluto che dessi 4, e io dovevo giustificare il suo voto che mi aveva indotto precedentemente”. Aimi lo ha incalzato sui voti e qui emerge la scoperta incredibile :

I voti erano indotti da Maria, a metà stagione lei aveva già il vincitore svela Gastaldi e per farlo vincere egli aveva un percorso privilegiato, riporta l’esempio di Giulia Ottonello, vincitrice da lui scoperta e poi portata alla vittoria da Maria.

A parte queste divergenze Gastaldi riconosce rispetto e stima per la professionalità di Maria non avendo consigli da darle sulla gestione di un format che è da oltre 25 anni uno dei capisaldi di Mediaset.