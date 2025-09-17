Meno di due settimane e la nuova edizione del Grande Fratello è pronta a partire. C’è tanta curiosità nel sapere chi saranno i concorrenti di questa nuova edizione, ecco che Simona Ventura, che sarà al timone del reality, ha svelato il primo nome.

Grande Fratello, Simone Ventura svela chi è il primo concorrente

Manca davvero pochissimo all’inizio del Grande Fratello, che vedrà Simona Ventura alla conduzione.

Fino a ieri non avevamo visto alcuno spot o annuncio su chi saranno i nuovi concorrenti, ma ieri sera finalmente si è scoperto il nome del primo concorrente di questa nuova edizione, ovvero Matteo. Bene, chi è? La stessa Simona Ventura nello spot lo presenta.

Grande Fratello, chi è il primo concorrente Matteo?

Come visto, il nome del primo concorrente della nuova edizione del Grande Fratello è Matteo. Nello spot ecco come lo presenta Simona Ventura: “Grande Fratello sta per arrivare e nella casa tornano le storie delle persone comuni, proprio come voi e come Matteo. Lui è un gigante buono e il rispetto se lo è sempre guadagnato, fuori e anche sul ring. Guantoni, successi, incontri, ma un giorno la sua vita è cambiata. Oltre al corpo, lui allena la mente. Pensate, conosce a memoria la Divina Commedia. Sul ring ha sempre lottato, quindi non sarà facile metterlo al tappeto. Grande Fratello, un nuovo inizio.” Insomma, il ritratto di un grande sportivo, ma anche un grande intellettuale. Vedremo come se la caverà nella casa più spiata d’Italia.