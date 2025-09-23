Alla 78ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, la premier italiana Giorgia Meloni ha preso la parola per delineare la posizione dell’Italia sul delicato tema del riconoscimento della Palestina. Il discorso si inserisce in un contesto internazionale complesso, dove le decisioni sull’area palestinese continuano a suscitare dibattiti accesi e riflessioni strategiche a livello globale.

Assemblea generale Onu, Giorgia Meloni: cooperazione con Europa e USA

La premier ha evidenziato l’importanza della cooperazione con l’Europa e gli Stati Uniti per conseguire una pace giusta e duratura. Ha condiviso diversi punti del discorso tenuto dal presidente statunitense Trump, tra cui le posizioni su migrazione e Green Deal, sottolineando la necessità di rivedere il funzionamento degli organismi multilaterali per migliorarne l’efficacia.

La linea italiana, come spiegato dai membri della maggioranza parlamentare, mira a una gestione responsabile del dossier palestinese, evitando ambiguità e ribadendo che qualsiasi riconoscimento dello Stato palestinese dovrà essere subordinato a condizioni precise, in linea con una politica estera basata sulla serietà e sulla concretezza.

Assemblea generale Onu, parla la premier Meloni: “Riconosceremo la Palestina a due condizioni”

“Annuncio che la maggioranza presenterà in aula una mozione per dire che il riconoscimento della Palestina deve essere subordinato a due condizioni“.

In occasione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha delineato la linea del governo italiano sul riconoscimento della Palestina. Ha spiegato che l’Italia valuterà la possibilità di riconoscere lo Stato palestinese solo a fronte del rilascio degli ostaggi e dell’esclusione di Hamas da qualsiasi ruolo nella governance palestinese.

“Io non sono contraria al riconoscimento della Palestina però dobbiamo darci le priorità giuste. Spero che un’iniziativa del genere possa trovare anche il consenso dell’opposizione, non trova sicuramente quello di Hamas, non trova magari il consenso da parte degli estremisti islamisti, ma dovrebbe trovare consenso nelle persone di buon senso“.