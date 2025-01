Veronica Piazza è la nuova campionessa del programma televisivo condotto da Marco Liorni “L’Eredità“. Dopo la Ghigliottina la concorrente è stata però ricoperta di insulti. Vediamo cosa è successo.

L’Eredità, Veronica Piazza è la nuova campionessa

Veronica Piazza è la nuova campionessa de “L’Eredità”, il quiz televisivo Rai condotto da Marco Liorni. Veronica, originaria di Castellone in provincia di Cremona, ha quindi preso il posto di Giulio, riuscendo a eliminarlo al Triello e arrivando poi fino alla Ghigliottina. Il montepremi iniziale era di 200mila euro, ridotto poi a 25mila dopo tre dimezzamenti. Le cinque parole da collegare erano Senza, Concorrenti, Limite, Pace e Riprendere. Terminato il minuto di riflessione, Veronica ha scritto sul cartellino la parola Tempo aggiungendo poi a parole: “A casa mia è mia sorella Elisabetta a indovinare sempre, io sono quella simpatica, quindi… con qualche parola ci sono riuscita ma non con tutte.” La risposta data da Veronica era però quella sbagliata, in quanto avrebbe dovuto dire Forze. Al termine della puntata, Veronica è stata ricoperta di critiche sui social.

L’Eredità, finisce male per Veronica: ricoperta di insulti dopo la Ghigliottina

Al termine della puntata, la nuova campionessa de “L’Eredità“, Veronica Piazza, è stata duramente criticata sui social, in particolare su X. I commenti sono stati molto duri, soprattutto da parte di coloro affezionati a Giulio. Veronica infatti, secondo molti, ha vinto solamente per fortuna: “Non è possibile, non ha saputo nulla Veronica”, “Come ha fatto ad arrivare qui?” o “Veronica non se lo merita.” Infine non sono mancate le critiche al programma, in particolare al gioco della Ghigliottina.