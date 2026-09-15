Proroga delle accise sul diesel: il governo tra sconti ponte e aiuti mirati

Il governo sta per decidere se prorogare il taglio delle accise sul gasolio o accelerare la svolta verso misure selettive e mirate. La scelta dipende dalle risorse quantificate dalla Ragioneria e dalle scelte politiche al Consiglio dei ministri.

La questione del taglio delle accise sui carburanti è tornata al centro dell’agenda politica nei giorni di settembre. Il tema è stato oggetto di confronto in vista del Consiglio dei ministri convocato per discutere un decreto che confermi o proroghi la sospensione parziale delle imposte sui carburanti, con particolare attenzione allo sconto sul gasolio applicato in queste settimane.

Il decreto in vista del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2026

Alla vigilia della riunione del Consiglio dei ministri la maggior parte delle valutazioni tecniche ruota attorno a una domanda semplice ma vincolante: fino a quando estendere la misura di emergenza? I tecnici della Ragioneria sono stati chiamati a quantificare le risorse necessarie per prolungare il provvedimento, e l’esito di quelle valutazioni determinerà l’entità e la durata dell’intervento.

In alternativa alla proroga, l’esecutivo aveva annunciato la volontà di passare a aiuti selettivi più mirati alle fasce di reddito più fragili, secondo la linea dichiarata dalla presidenza del consiglio.

Scadenze e possibili estensioni

Nel corso delle consultazioni politiche si è fatto riferimento a soluzioni ponte che allargherebbero lo sconto per pochi giorni in più, fino a fine mese o quasi.

L’ipotesi concreta valutata è una proroga di pochi giorni rispetto alla scadenza in atto, con l’obiettivo di guadagnare tempo per definire la platea dei beneficiari degli aiuti mirati. Sul tavolo c’è anche la possibilità di fissare una deadline definitiva per il passaggio dalla misura generalizzata a quella selettiva, con indicazione temporale che potrebbe cadere intorno al 1 ottobre o entro la fine di settembre.

Il confronto politico: posizioni e dichiarazioni

La scelta tra proroga e svolta verso gli aiuti mirati non è solo tecnica ma anche politica. Da un lato la linea annunciata nelle settimane precedenti prevedeva uno stop al taglio delle accise introdotto in marzo e la realizzazione di interventi «maggiormente concentrati sulle fasce di reddito che hanno più bisogno del sostegno dello Stato». Dall’altro la necessità di evitare un vuoto di provvedimenti ha spinto esponenti della maggioranza a sostenere misure tampone.

La posizione dei leader e il ruolo di Giorgetti

In questo frangente alcuni leader di governo hanno lasciato intendere che la proroga è probabile. Una dichiarazione circolata nei palazzi della politica recita: «Ho parlato con Giorgetti, penso che lo sconto sul gasolio verrà prorogato fino a quasi fine mese», segnalando la possibilità di estendere lo sconto a ridosso di una scadenza concordata. Il valore concreto dello sconto finora in vigore e la formula tecnica utilizzata per il suo calcolo restano elementi centrali nelle valutazioni economiche e contabili affidate alla Ragioneria e ai Ministeri competenti.

Le implicazioni per lavoratori e autotrasportatori

Tra i destinatari più sensibili al prolungamento dello sconto ci sono gli autotrasportatori e le partite Iva. Sul piano delle richieste concrete, le associazioni di categoria hanno avanzato esigenze che comprendono, oltre alla riduzione del prezzo del carburante, anche interventi su costi fissi e strumenti fiscali per ammortizzare l’impatto dei rincari. Alcune ipotesi tecniche comprendono modifiche delle deduzioni giornaliere a favore dei conducenti; si è parlato di valori compresi tra 70-80 euro per giornata lavoro in alcuni schemi valutati come possibili, ma qualsiasi decisione in tal senso sarà subordinata alle risorse certificate dalla Ragioneria.

La definizione della platea dei beneficiari rimane un nodo cruciale: alcune forze politiche spingono perché vengano inclusi autonomi e partite Iva, mentre altri orientamenti privilegiano misure focalizzate sui lavoratori dipendenti. La scelta finale avrà conseguenze pratiche immediate sull’allocazione delle risorse e sulla rapidità di erogazione degli aiuti.

Nei prossimi giorni il ruolo della Ragioneria e la determinazione delle coperture finanziarie saranno determinanti per stabilire se lo sconto sul gasolio verrà semplicemente prorogato ancora per qualche giorno o se il governo riuscirà a tradurre l’annunciato cambio di strategia in interventi mirati e definiti.