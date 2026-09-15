Nel suo ultimo video su YouTube, Fabrizio Corona ha presentato il suo partito “Per la verità”. L’ex re dei paparazzi però non può essere eletto. Ecco il motivo.

Fabrizio Corona lancia il suo partito politico “Per la verità”: il programma

Nella tarda serata di ieri, lunedì 14 settembre 2026, Fabrizio Corona ha pubblicato un nuovo video su YouTube dove presenta il suo partito politico “Per la verità”.

Nel filmato l’ex re dei paparazzi definisce il suo movimento come “liberale e antisistema“, dalla libertà di parola, alla stretta sull’AI, alla legalizzazione delle droghe e della prostituzione, oltre a interventi su immigrazione, sanità e tasse. Il suo sembra a tutti gli effetti un programma politico. Presentandosi come il “nuovo Berlusconi”, Corona ha attaccato il governo di Giorgia Meloni e criticato i partiti tradizionali.

Tra le altre cose nel suo programma propone alle aziende di assumere over 50 per valorizzare la risorsa lavorativa e di attivare concreti sostegni per i padri separati in difficoltà.

Fabrizio Corona lancia il suo partito politico ma non può candidarsi: ecco perché

Fabrizio Corona come visto ha lanciato su YouTube il suo partito politico “Per la verità”.

L’ex re dei paparazzi però non si può candidare. Può infatti fondare un partito, guidarlo, fare campagna elettorale ma non può presentarsi personalmente alle elezioni poiché una delle pene accessorie a una sua condanna definitiva è l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. La condanna in questione si riferisce a quella per estorsione aggravata nei confronti dell’ex calciatore della Juventus David Trezeguet.