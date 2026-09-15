Domani, 16 settembre 2026, per i tre figli di Nathan e Catherine Trevallion, la cosiddetta famiglia nel bosco, inizierà una nuova fase della loro vita: andranno a scuola per la prima volta. Per loro sarà però un inserimento graduale.

Famiglia nel bosco, i 3 bambini vanno a scuola per la prima volta

Domani, mercoledì 16 settembre 2026, primo giorni di scuola per i tre figli di Nathan e Catherine Trevallion, la cosiddetta famiglia nel bosco.

I due gemelli, dopo aver superato gli apposito test, andranno in seconda elementare, la più grande in quarta. I piccolo frequenteranno la scuola pubblica a Vasto e sarà per loro un grande cambiamento visto che fino a ora avevano seguito un insegnamento parentale a casa. Il loro però sarò un inserimento graduale.

Famiglia nel bosco, i 3 bambini vanno a scuola per la prima volta: ma sarà un inserimento graduale

I tre bambini della cosiddetta famiglia nel bosco domani affronteranno il loro primo giorno di scuola a Vasto. Sarà però un inserimento graduale, mattina in classe e pomeriggio incontro con i genitori. Inoltre i bambini per le prime fasi saranno monitorati dai professionisti della Neuropsichiatria infantile dell’Asl di Vasto-Lanciano-Chieti. Ricordiamo che la madre Catherine aveva annunciato ricorso verso la decisione dell’obbligo di iscrizione alla scuola pubblica.