A “Quarta Repubblica” su Rete 4, Nicola Porro ha deciso di mostrare una lettera inedita di Oriana Fallaci scritta dopo l’11 settembre del 2001, giorni dell’attacco alle Torri Gemelle.

“Credevo di aver visto tutto, ma questo lo supera”: la lettera inedita di Oriana Fallaci dopo l’11 settembre

Nicola Porro a “Quarta Repubblica” ha deciso di mostrare una lettera inedita di Oriana Fallaci, indirizzata all’avvocato Francesco Bizzi, lettera in cui la giornalista racconta dell’11 settembre 2001, giorni dell’attentato alle Torri Gemelle: “Credevo d’aver visto tutto, nella mia vita.

E invece no. Questo scenario supera le peggiori previsioni.” Nella lettera Oriana Fallaci restituisce il racconto di una New York sconvolta da quanto avvenuto, il giorno dopo l’attentato.

Oriana Fallaci, la lettera inedita dopo l’11 settembre: “Il trauma è profondo”

Nella lettera Oriana Fallaci descrive una New York paralizzata dopo quanto accaduto alle Torri Gemelle: “Ai soliti assordanti rumori, si è sostituito un silenzio da cimitero”.

La giornalista ha descritto poi le immagini più dolorose di quel giorno: “Non mi va via dalla testa lo spettacolo della gente che per non bruciar viva si buttava giù dalle finestre del novantesimo piano. Quanto a me sono isolata, ammalata nella misura che sa e furibonda, molto furibonda“. Un trauma che ha colpito profondamente anche lei, abituata come era alla guerra: “Il trauma è profondo.

Anche per un tipo vaccinato come me.”