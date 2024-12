Un nuovo capitolo per i Vigili del fuoco

Mercoledì pomeriggio, le Scuole Centrali Antincendio di Roma Capannelle hanno ospitato una cerimonia di grande rilevanza per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. In questa occasione, Eros Mannino è stato ufficialmente insediato come nuovo capo del Corpo. L’evento ha visto la partecipazione di oltre seicento Vigili del fuoco, schierati in formazione nel piazzale, e di altri sei che hanno effettuato un suggestivo calo dal castello di manovra, avvolti dal tricolore che ha adornato l’intera facciata dell’edificio.

Le parole del nuovo capo

Durante la cerimonia, Mannino ha espresso la sua gratitudine per la fiducia ricevuta, sottolineando la grande responsabilità che comporta il suo nuovo incarico. “So bene che è una grande responsabilità, ma so anche di poter contare sull’aiuto di tutti”, ha dichiarato, evidenziando l’importanza della continuità con i suoi predecessori e delle solide basi costruite dai capi del Corpo del recente passato. Il suo impegno è quello di lavorare con entusiasmo, garantendo ascolto e partecipazione per mantenere alti i livelli di servizio al cittadino.

Le sfide future

Il sottosegretario all’Interno, Emanuele Prisco, ha commentato l’importanza del passaggio di testimone, affermando che Mannino raccoglie un incarico significativo e che le sue doti sono fondamentali per affrontare le nuove sfide imposte dalle emergenze sociali e ambientali, nonché dall’innovazione tecnologica. Prisco ha accolto Mannino in un momento di grande delicatezza per la comunità, sottolineando che la sua esperienza e determinazione saranno cruciali per guidare il Corpo con autorevolezza e saggezza.