Che cos’è il blue monday?

Il blue monday, che cade ogni anno nel terzo lunedì di gennaio, è stato definito come il giorno più triste dell’anno. Questa etichetta è stata coniata da uno psicologo britannico, Cliff Arnall, nel 2005, attraverso un’equazione che tiene conto di vari fattori, tra cui il clima, i debiti accumulati durante le festività natalizie e la mancanza di motivazione. La combinazione di questi elementi porta a un calo dell’umore e a sentimenti di malinconia.

Le cause del malumore

Il periodo post-natalizio è spesso caratterizzato da un senso di vuoto. Dopo le festività, molte persone si trovano a dover affrontare la realtà quotidiana, con il ritorno al lavoro e la fine delle celebrazioni. Inoltre, il clima invernale, con le sue giornate corte e grigie, contribuisce a creare un’atmosfera di tristezza. La mancanza di luce solare può influenzare i livelli di serotonina, un neurotrasmettitore che regola l’umore, portando a sintomi di depressione.

Come affrontare il blue monday

Affrontare il blue monday richiede strategie efficaci per migliorare il proprio stato d’animo. È fondamentale prendersi cura di sé stessi, dedicando del tempo ad attività che portano gioia e soddisfazione. Esercizio fisico, meditazione e hobby creativi possono essere ottimi rimedi per contrastare la malinconia. Inoltre, è importante mantenere una rete sociale attiva, poiché il supporto degli amici e della famiglia può fare la differenza. Infine, pianificare eventi o attività da svolgere durante la settimana può aiutare a creare aspettativa e positività, rendendo il blue monday solo un giorno come tanti altri.