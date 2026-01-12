L'oncologo e ricercatore consiglia i cibi da non mangiare se si vuole vivere più a lungo: ecco quali sono.

I consigli dell’oncologo e ricercatore, Silvio Garattini, per vivere più a lungo e arrivare, ad esempio come lui, a 97 anni. Questi sono i tre cibi da evitare.

La dieta di Garattini per vivere a lungo: “Mangiare poco e in modo vario”

Silvio Garattini, 97 anni, oncologo e ricercatore italiano, ha spiegato, ospite di alcune trasmissioni televisive, ovvero “La volta buona” su Rai 1 e “Che tempo che Fa” sul Nove, come bisognerebbe mangiare per vivere più a lungo.

Ecco le sue parole: “bisogna mangiare poco e in modo vario. L’organismo non deve lavorare troppo.” Una sana alimentazione, se abbinata ovviamente anche a uno stile di vita sano, è fondamentale per vivere più a lungo e possibilmente in salute. Garattini, 97enne, ha detto: “ho cercato di fare tutto quello che si considera utile per favorire la longevità. Non ho mai avuto determinate forme di dipendenza, non ho mai fumato e ho sempre bevuto pochissimo alcol.” Secondo Garattini non è importante quante volte si mangia, anche 5 volte al giorno, ma quanto si mangia, l’importante è che “il totale sia relativamente poco” e conta cosa si mangia: “frutta e verdura, se possibile, e pane e pasta integrali. Ma conta soprattutto il quanto.”

La dieta di Garattini: i tre cibi da evitare per arrivare a 97 anni

Lo scienziato Silvio Garattini, ha anche illustrato quelli che sono secondo lui i 3 cibi da evitare per vivere a lungo. Ecco quali sono: