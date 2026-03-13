Paralisi di Bell: è grave? Sintomi iniziali e quanto dura la guarigione

Paralisi di Bell: è grave? Ecco quanto dura, quali sono i sintomi iniziali e come riconoscere la fase acuta della paralisi facciale

La paralisi di Bell è una condizione che interessa improvvisamente un lato del viso e, pur essendo temporanea, può risultare molto destabilizzante. Coinvolge il nervo facciale, responsabile dei movimenti di fronte, palpebre e bocca, ma anche di funzioni come la lacrimazione, la salivazione, il gusto e parte dell’udito. Quando il nervo si infiamma o viene compresso, i messaggi diretti ai muscoli si interrompono e il volto perde espressività. Non va confusa con ictus o ischemia, anche se i sintomi possono inizialmente sembrare simili. La condizione, nota anche come paresi da freddo, può rendere difficili azioni quotidiane come mangiare o bere e, nelle forme più marcate, altera visibilmente la simmetria del viso. Colpisce chiunque, ma le donne, soprattutto in gravidanza, nel terzo trimestre o nei giorni successivi al parto, risultano più esposte.

Paralisi di Bell: è grave?

La gravità varia da persona a persona. Nella maggior parte dei casi si tratta di una condizione non permanente, studiata per la prima volta da Sir Charles Bell. La situazione tende a migliorare già dopo due o tre settimane, mentre la completa ripresa della mobilità facciale avviene generalmente tra i 3 e i 6 mesi. Sebbene sia rara l’estensione a entrambi i lati del viso, nei casi più seri può rendere complessi i movimenti essenziali e richiedere cure medico-specialistiche tempestive.

Quanto dura la paralisi di Bell?

Le cause non sono ancora del tutto chiarite, ma spesso si tratta dell’effetto di una infiammazione virale o di una compressione del nervo. Sono coinvolti virus come Herpes simplex, Herpes zoster ed Epstein-Barr, oltre a condizioni che alterano il sistema immunitario. Aumentano il rischio malattie esantematiche come rosolia, parotite o bocca-mani-piedi, ma anche influenza, raffreddore, ipertensione, malattia di Lyme, diabete, sarcoidosi e traumi cranici. La durata dipende quindi dall’entità del danno al nervo: più l’infiammazione è marcata, più il recupero richiederà tempo. Nelle forme reversibili, la fase acuta resta limitata alle prime 48 ore, mentre il percorso di guarigione si estende nei mesi successivi.

Paralisi di Bell: sintomi iniziali

La comparsa è spesso repentina. I primi segnali comprendono l’abbassamento della palpebra e dell’angolo della bocca, accompagnati da mal di testa, vertigini, senso di pesantezza al viso, eccessiva lacrimazione o, al contrario, secchezza oculare. L’occhio può ruotare verso l’alto quando si tenta di chiuderlo, mentre il gusto può risultare alterato. Tra gli altri sintomi compaiono dolore dietro l’orecchio, difficoltà a parlare in modo chiaro, salivazione anomala e un’espressione facciale che può apparire “spenta”. Nelle complicanze più serie si evidenziano danni al nervo facciale, spasmi o ulcera corneale. La diagnosi richiede una valutazione medica immediata, con eventuali esami come elettromiografia, risonanza magnetica e tomografia computerizzata. La terapia varia secondo il caso. Di solito vengono prescritti cortisonici, antivirali e analgesici, insieme alla protezione dell’occhio con lacrime artificiali, occhiali da sole e bendaggi notturni. Utile anche la fisioterapia del viso. In alcuni casi si ricorre alla chirurgia per decomprimere il nervo o per correggere l’aspetto del volto.