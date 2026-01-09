Asta pubblica per champagne e liquori di pregio a Milano

Oggi si è aperta un’asta pubblica online per bottiglie di champagne e altri alcolici di alta qualità, sequestrati nell’ambito delle indagini condotte dalla procura di Milano. Questi beni, confiscati in seguito a un’inchiesta che ha coinvolto il noto locale La Malmaison e il suo proprietario, Davide Lacerenza, sono ora disponibili per l’acquisto.

Dettagli dell’asta e dei beni in vendita

Il pubblico può accedere all’asta tramite i portali spazioaste.it e ivgmonza.it, dove sarà possibile fare offerte fino al 30 gennaio. L’asta include una selezione di vini e liquori pregiati, tra cui nomi rinomati come Petrus, Krug, Dom Perignon e Masseto. Alcuni esempi includono sei bottiglie di champagne con un prezzo base di 2550 euro e bottiglie di vino rosso a partire da poco più di 100 euro.

Il contesto legale

Questa iniziativa è il risultato di un’inchiesta condotta dalla pm Francesca Crupi, che ha portato all’arresto di Lacerenza e della sua ex compagna, Stefania Nobile, all’inizio del marzo. Entrambi sono stati accusati di coinvolgimento in un presunto giro di prostituzione e traffico di droga. Recentemente, il giudice ha approvato i patteggiamenti: Lacerenza ha accettato una pena di 4 anni e 8 mesi, mentre Nobile ha ricevuto una condanna a 3 anni.

Le conseguenze delle condanne

In seguito ai patteggiamenti, è stata disposta la confisca di beni per un valore complessivo di oltre 900mila euro, che includono le bottiglie messe all’asta e somme di denaro rinvenute sui conti bancari. Questa somma servirà a riparare i danni causati dalle attività illecite. Inoltre, Lacerenza ha richiesto e ottenuto una misura alternativa alla detenzione, venendo affidato ai servizi sociali per un percorso di disintossicazione, mentre Nobile è stata assegnata a lavori di pubblica utilità.

Un tragico incidente colpisce il settore

Un altro evento ha scosso il panorama legato a questo caso. Fabrizio Mele, un imprenditore che aveva recentemente preso in affitto gli spazi del precedente locale di Lacerenza, ha purtroppo perso la vita in un incidente stradale a Milano il 3 gennaio . Mele, 37 anni, stava viaggiando in moto con la sua fidanzata quando si è verificato un incidente mortale all’incrocio tra via Sforza e piazza Francesco Carrara.

Dettagli dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto in un incrocio semaforico e potrebbe essere stato causato da una mancata precedenza. Entrambi i motociclisti sono stati sbalzati dall’impatto e, mentre la fidanzata di Mele è stata trasportata in ospedale in condizioni gravi, lui non è sopravvissuto. La comunità ha espresso il suo cordoglio per la tragica perdita di un imprenditore promettente e amato.

La situazione attuale rappresenta un momento difficile per il settore, con il futuro delle attività legate a La Malmaison e agli altri locali coinvolti che rimane incerto. La vendita delle bottiglie di champagne sequestrate rappresenta non solo un tentativo di recuperare i fondi ma anche una chiara testimonianza delle conseguenze delle azioni illecite.