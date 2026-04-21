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Tumori: muoversi per guarire, il ruolo dell’attività fisica nel percorso oncologico

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L’esercizio fisico entra sempre più nel percorso di cura oncologico come alleato concreto delle terapie farmacologiche. Numerosi studi dimostrano i benefici sul benessere psicofisico, dalla riduzione di ansia e fatigue fino al miglioramento della qualità di vita. L’attività motoria può incid...

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L’esercizio fisico entra sempre più nel percorso di cura oncologico come alleato concreto delle terapie farmacologiche. Numerosi studi dimostrano i benefici sul benessere psicofisico, dalla riduzione di ansia e fatigue fino al miglioramento della qualità di vita. L’attività motoria può incidere anche sugli esiti clinici, contribuendo a ridurre il rischio di recidiva e mortalità.

In questo contesto nasce Be Active Lab, piattaforma digitale sviluppata da Amgen con un team di specialisti. Uno strumento pensato per accompagnare i pazienti con programmi personalizzati e contenuti affidabili lungo tutto il percorso di cura.

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