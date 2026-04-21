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Stretto di Hormuz e carburante per aerei, vacanze a rischio in Europa - Eurofocus podcast, Adnkronos

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La chiusura dello Stretto di Hormuz mette a nudo l'insufficienza della capacità di raffinazione dell'Ue e la sua dipendenza dalle forniture dai Paesi del Golfo. Se la navigazione dal Golfo Persico al Mar Arabico non riprenderà in fretta, le compagnie aeree europee potrebbero essere costrette a can...

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La chiusura dello Stretto di Hormuz mette a nudo l’insufficienza della capacità di raffinazione dell’Ue e la sua dipendenza dalle forniture dai Paesi del Golfo. Se la navigazione dal Golfo Persico al Mar Arabico non riprenderà in fretta, le compagnie aeree europee potrebbero essere costrette a cancellare voli proprio durante l’estate, il picco della stagione turistica in Europa.

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