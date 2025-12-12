Cane dell'escursionista disperso sul Gran Sasso ritrovato vivo: un miracolo in montagna

La storia di Karol Brozek, un escursionista polacco di 44 anni, scomparso da oltre venti giorni sul Gran Sasso d’Italia, ha preso una piega inaspettata con il ritrovamento di uno dei suoi due cani. Il cane, di nome Pirat, è stato scoperto nel pomeriggio vicino agli impianti sciistici di Campo Imperatore, in condizioni di denutrizione ma ancora vivo.

Il ritrovamento è avvenuto grazie a un appuntato dei Carabinieri Forestali, che si trovava fuori servizio. L’animale, affamato e in condizioni precarie, aveva perso peso e pesava solo tra i 3 e i 4 chili. Questo evento ha riacceso le speranze di trovare anche Brozek, che non si hanno più notizie da quando è uscito dal suo camper con i suoi cani il 19 novembre.

Le ricerche dell’escursionista continuano

Dopo il ritrovamento di Pirat, il cane è stato portato dai membri del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza dell’Aquila per ricevere assistenza veterinaria. Le ricerche per localizzare Karol Brozek, invece, proseguono senza sosta. La Prefettura dell’Aquila ha coordinato le operazioni, coinvolgendo diverse squadre di soccorso, tra cui i volontari del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Abruzzo e i Vigili del Fuoco.

Le ultime tracce di Brozek

Le attività di ricerca si sono concentrate principalmente attorno al Corno Grande, la vetta più alta del Gran Sasso, dove sono stati registrati gli ultimi segnali GPS provenienti dal dispositivo di Brozek, situati tra i 2.700 e i 2.800 metri di altitudine. Le squadre di soccorso stanno utilizzando droni e sonde da valanga per cercare di individuare eventuali tracce dell’escursionista scomparso.

Il contesto della tragedia

Karol Brozek era un escursionista esperto, ma la sua scomparsa ha sollevato molte preoccupazioni. La sua ultima attività risale al 19 novembre, quando ha deciso di avventurarsi con i suoi cani, Kraken e Pirat, per esplorare le bellezze naturali del Gran Sasso. La videocamera dell’Osservatorio di Campo Imperatore ha catturato le immagini della sua partenza, ma da quel momento non ci sono stati più avvistamenti.

La decisione di intraprendere un’escursione in montagna, pur essendo una passione per molti, comporta sempre rischi. Le condizioni meteo possono cambiare rapidamente e la mancanza di segnale in alcune aree montuose può rendere difficile la comunicazione. La speranza è che l’esperienza accumulata da Brozek gli consenta di resistere e di trovare un modo per ritornare sano e salvo.

Il supporto della comunità

Le ricerche sono state accompagnate da un grande supporto della comunità locale e dei volontari, che hanno mostrato grande solidarietà e impegno. Ogni giorno, gruppi di persone si uniscono per aiutare le squadre di soccorso, portando viveri e fornendo supporto morale. La notizia del ritrovamento di Pirat ha dato nuova energia e motivazione a tutti coloro che sono coinvolti nelle ricerche di Karol.

La storia di Karol Brozek e dei suoi cani evidenzia l’importanza della sicurezza in montagna e il legame speciale che esiste tra gli esseri umani e gli animali. La speranza di un lieto fine per questa vicenda rimane viva, mentre le ricerche proseguono instancabili.