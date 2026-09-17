Come scegliere un'agenzia di branding: le domande da fare prima di firmare

Il portfolio racconta come lavorava l’agenzia due anni fa, non come lavorerà con te. Le domande giuste si fanno prima della firma, quando il preventivo è ancora negoziabile e le aspettative si possono ancora mettere per iscritto.

Chi riceve le gare di branding vede una cosa che dall’altra parte del tavolo passa inosservata: i clienti che ottengono progetti migliori non sono quelli con il budget più alto, sono quelli che fanno domande più precise. Questo pezzo raccoglie quelle domande, viste dal lato di chi le riceve.

Restyling, brand identity o riposizionamento: cosa stai comprando?

Quasi tutte le richieste arrivano con la stessa frase: “il nostro logo è vecchio”. Nella maggior parte dei casi il logo è il sintomo. Sotto ci sono tre lavori diversi, con costi e tempi diversi, e confonderli è il primo modo per litigare a metà progetto.

Restyling. Si aggiorna il sistema visivo (marchio, palette, tipografia, applicazioni) mentre il posizionamento resta quello. Progetto più corto, rischio più basso.

Brand identity. Si costruisce il sistema da zero, di solito per un’azienda nuova, una nuova linea o una società nata da una fusione. Qui rientrano naming e payoff, che vanno messi nero su bianco nel preventivo perché costano tempo vero.

Riposizionamento. Cambia cosa promette il brand, a chi lo promette e con quale voce. Il segno grafico è l’ultima cosa che si tocca.

Prima domanda da farsi, quindi, prima ancora di chiamare un’agenzia: sto comprando un aggiornamento estetico o un cambio di direzione?

Quali domande fare a un’agenzia di branding in fase di gara?

Queste sono le sette che cambiano davvero l’esito del progetto.

Chi lavora al progetto e con che ruolo? Vuoi i nomi e le persone in call, non l’organigramma del sito. Chiedi se il team che presenta è lo stesso che esegue. Quante direzioni creative vedremo e su quali criteri le sceglieremo? Il numero conta meno del criterio. Un’agenzia che non sa dirti in anticipo come si sceglie tra due strade ti farà scegliere a gusto personale, cioè a caso. Cosa succede se nessuna direzione convince? Quanti giri di revisione sono inclusi, e cosa costa il giro successivo. Mettilo nel contratto. Naming e payoff sono compresi? Sono le voci che più spesso restano fuori dal prezzo e rientrano dopo, a progetto avviato. Cosa consegnate oltre al marchio? File sorgente, versioni per ogni applicazione, brand guidelines usabili da chi in azienda dovrà applicarle ogni giorno. Di chi sono i file e i diritti d’uso? Vale per marchio, font, immagini acquistate, illustrazioni. Va chiarito prima, non quando cambi fornitore. Come misuriamo il risultato tra sei mesi? Se la risposta contiene solo aggettivi, hai la tua informazione.

Come si legge un preventivo di branding?

Un preventivo serio si legge per voci, non per totale. Le voci che devono esserci, e che quasi sempre distinguono un progetto strutturato da una consegna di file:

Analisi e strategia : interviste interne, analisi dei concorrenti, definizione del posizionamento. È la parte che nessuno vede e che decide tutto il resto.

: interviste interne, analisi dei concorrenti, definizione del posizionamento. È la parte che nessuno vede e che decide tutto il resto. Verbale e naming : payoff, architettura dei nomi, messaggi chiave.

: payoff, architettura dei nomi, messaggi chiave. Sistema visivo : marchio, palette, tipografia, elementi grafici, regole di composizione.

: marchio, palette, tipografia, elementi grafici, regole di composizione. Declinazioni : quali applicazioni sono incluse. Carta intestata e biglietto da visita sono il minimo; sito, packaging, mezzi aziendali, fiera e social sono voci a parte con costi propri.

: quali applicazioni sono incluse. Carta intestata e biglietto da visita sono il minimo; sito, packaging, mezzi aziendali, fiera e social sono voci a parte con costi propri. Brand guidelines : il documento che tiene in piedi il lavoro quando l’agenzia non c’è.

: il documento che tiene in piedi il lavoro quando l’agenzia non c’è. Lancio: chi gestisce l’annuncio, verso l’interno e verso il mercato.

Se il totale è una cifra unica senza dettaglio, chiedi la scomposizione. Non è una questione di sfiducia: senza voci non puoi tagliare in modo intelligente se il budget non basta.

Chi lavorerà davvero al progetto?

Molte agenzie vendono con una squadra e producono con un’altra, appoggiandosi a freelance esterni diversi per ogni fase. Non è un difetto in sé, ma va saputo, perché cambia tempi, coerenza estetica e chi risponde quando qualcosa non torna.

Square Marketing, per dire, tiene la produzione in casa: circa 40 professionisti interni, team che mettono insieme strategia, design e sviluppo sullo stesso progetto, un project manager dedicato che fa da perno. È anche il criterio con cui vale la pena misurare chiunque altro. La domanda da fare a qualsiasi agenzia resta una sola: quanta parte di questo lavoro esce dalla vostra sede?

Nelle aziende manifatturiere B2B la differenza si sente soprattutto sulla coerenza a valle. Il marchio nuovo è la parte facile. La parte difficile è il catalogo tecnico, lo stand fiera, le foto di prodotto e le schede commerciali che devono parlare la stessa lingua per i due anni successivi.

Come si misura un rebranding dopo sei mesi?

Il branding si misura, a patto di fissare la baseline prima del lancio. Ecco cosa va registrato il giorno prima di andare online:

Volume di ricerca del nome del brand su Google, e traffico diretto al sito.

su Google, e traffico diretto al sito. Quota di traffico organico sulle query di marca rispetto alle query generiche.

rispetto alle query generiche. Tasso di conversione delle pagine chiave, misurato sullo stesso periodo dell’anno precedente.

delle pagine chiave, misurato sullo stesso periodo dell’anno precedente. Qualità dei lead , non solo il numero: quanti arrivano dal segmento che il riposizionamento voleva intercettare.

, non solo il numero: quanti arrivano dal segmento che il riposizionamento voleva intercettare. Durata del ciclo di vendita , se il brand doveva ridurre l’attrito nelle trattative.

, se il brand doveva ridurre l’attrito nelle trattative. Adozione interna: quante persone in azienda usano davvero i nuovi materiali a tre mesi dal lancio. È l’indicatore che nessuno guarda e che predice se il lavoro resterà in piedi.

Nessuno di questi numeri ha senso senza il “prima”. Se l’agenzia non chiede accesso ad Analytics e a Search Console in fase di analisi, è probabile che il risultato non verrà misurato.

Cosa non chiede quasi nessuno

Dopo un po’ di gare, le domande mancanti diventano riconoscibili. Sono sempre le stesse quattro.

Il costo a valle. Il rebranding produce una coda di lavori: sito, materiali commerciali, packaging, segnaletica, profili social, firme mail. Chiedi una stima di quella coda prima di firmare la prima parte, altrimenti il budget finisce a metà strada e resti con un’identità applicata a macchia di leopardo.

Chi scrive le guidelines e per chi. Un manuale di 80 pagine che nessuno apre vale meno di venti pagine che l’ufficio marketing usa davvero. Chiedi di vedere un esempio reale consegnato a un altro cliente.

Il piano di adozione interna. Il primo pubblico di un rebranding sono i dipendenti e la rete vendita. Se lo scoprono dal post su LinkedIn, il lancio parte già zoppo.

Quali sono i segnali d’allarme?

Il portfolio mostra solo marchi, mai il pensiero che c’è sotto.

Nessuna domanda sul tuo mercato durante il primo incontro.

Le tempistiche promesse sono più corte di quelle di chiunque altro, senza una spiegazione di metodo.

Il preventivo non distingue strategia e produzione.

Le referenze sono tutte di settori lontani dal tuo e nessuna è verificabile con una telefonata.

Un’agenzia che ti fa domande scomode nel primo incontro sta già lavorando. Una che annuisce a tutto ti sta vendendo qualcosa.

Domande frequenti

Quanto dura un progetto di branding? Dipende da quale dei tre lavori è. Nel metodo MAKE di Square Marketing la sola fase di analisi e strategia occupa alcune settimane, e serve a fissare priorità e timeline prima che parta la produzione. Un’agenzia che dà una data certa prima di aver visto i tuoi materiali sta indovinando.

Da cosa dipende il costo? Dalle voci incluse, non dalle dimensioni dell’azienda: quanta analisi serve, se ci sono naming e payoff, quante applicazioni vanno declinate e se il lancio è nel perimetro. Due preventivi molto distanti di solito contengono lavori diversi, non prezzi diversi.

Cambiare nome è obbligatorio quando si fa rebranding? No, e nella maggior parte dei casi non conviene. Il nome si tocca quando è ambiguo sul mercato di riferimento, impronunciabile all’estero, legato a un’attività che l’azienda non fa più o bloccato da problemi di marchio.

Il rebranding fa perdere posizionamento su Google? Solo se la parte tecnica viene gestita male. Cambio di dominio senza redirect permanenti, URL riscritti, contenuti tagliati durante il restyling del sito: lì si perde traffico. Con una mappa dei redirect fatta prima del passaggio in produzione, il rischio si controlla.

Meglio un’agenzia vicina o una in una grande città? Conta più la composizione del team e la frequenza degli incontri della distanza. Per progetti B2B con stabilimenti e fiere, la possibilità di venire in sede a vedere il prodotto vale parecchio.