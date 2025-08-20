Sofì e Luì non si sposano più, tutta la verità sulle nozze saltate tra i due ragazzi che hanno conquistato il popolo di YouTube e non solo.

I Me Contro Te in breve tempo hanno riscosso un successo incredibile. Sofì e Luì, come ben saprete, sono una coppia anche nella vita reale e avrebbero dovuto sposarsi a breve ma ecco la notizia che il matrimonio è stato annullato. Ma perché? Sono loro stessi a dare la risposta.

Me Contro Te: matrimonio annullato

Sui social hanno riscosso un successo davvero incredibile, pensate che, ad esempio su Instagram i Me Contro Te hanno ben 6 milioni di follower e oltre 900mila iscritti su YouTube.

I due protagonisti, Sofia Scaglia e Luigi Calagna, conosciuti come Sofì e Luì, qualche tempo fa avevano annunciato che, questo mese di settembre, si sarebbero sposati. Dall’annuncio i tantissimi fan erano già in trepidante attesa ma ecco che ora tutto è cambiato. I Me Contro Te hanno infatti annunciato che il matrimonio è stato annullato. Ma, come mai? Scopriamolo insieme.

Matrimonio annullato, i Me Contro Te non si sposano più: la verità

In un video pubblicato sui social, i Me Contro Te hanno annunciato di aver annullato il matrimonio previsto per settembre 2025. A parlare per primo è Luì: “come avrete letto da titolo rimandiamo il matrimonio. Non ci sposeremo a settembre, ma rimanderemo il matrimonio alla primavera 2026.” A questo punto è intervenuta Sofì: “non è he rimandiamo tanto per, lo facciamo perché noi ci teniamo, abbiamo bisogno di tutto il tempo necessario per organizzarlo.” Luì e Sofì hanno spiegato che vorrebbero fare un matrimonio pubblico nel quale anche i fan possano partecipare ma ovviamente non è una cosa semplice da organizzare. Tra i commenti c’è chi sospetta che in realtà i due si siano lasciati e chi ironizza: “faccio prima io a fidanzarmi che loro a sposarsi.”