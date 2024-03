Dani Osvaldo sta attraversando un momento difficile. Il 38enne italo-argentino ha parlato della sua lotta contro la depressione.

Dani Osvaldo e la lotta contro la depressione: “Vivo chiuso in casa”

Pablo Daniel Osvaldo, ex attaccante di Inter, Juve, Roma, Fiorentina e della Nazionale Azzurra, sta attraversando un periodo molto difficile. Ha lasciato il calcio nel 2016, poi era tornato nel 2020. “Nel mondo del pallone ci sono così tante regole e a me non piacciono, io amo essere libero” aveva dichiarato, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Recentemente è terminata la sua relazione con la giornalista Daniela Ballester e l’ex calciatore ha anche ammesso di soffrire di depressione, in un video su Instagram in cui si è sfogato in lacrime.

“Sento l’esigenza di dire che è da tempo che lotto contro la depressione, sento che la vita mi sta sfuggendo dalle mani. Volevo condividerlo con voi, sono in cura da uno psichiatra, vivo chiuso dentro casa, non riesco a fare nulla che sia in qualche modo produttivo. Vi dico tutto questo perché credo che l’unica maniera per guarire davvero è condividere quello che sto passando” ha dichiarato il calciatore.

Dani Osvaldo e la depressione: le scuse alla ex

Dani Osvaldo, che ha un passato sentimentale particolarmente tormentato, ha voluto rivolgersi anche alla sua ex fidanzata nel video che ha deciso di condividere su Instagram. “Mi scuso con Daniela e con la sua famiglia, li ho fatti soffrire con le mie scelte” ha dichiarato.