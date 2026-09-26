L’autunno sembra concedere una pausa all’Italia. Tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, l’espansione dell’alta pressione subtropicale favorirà infatti una fase caratterizzata da tempo stabile, cieli prevalentemente sereni e temperature ben oltre le medie del periodo. Secondo le previsioni, in alcune località si potranno raggiungere i 31°C, con valori superiori alle medie climatiche di fine settembre anche di 3-4 gradi.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, spiega che la struttura anticiclonica interesserà gran parte dell’Europa centro-occidentale, determinando anomalie termiche particolarmente marcate tra Francia e Germania, dove gli scarti rispetto alla media potrebbero arrivare anche a 8-10°C. Anche l’Italia sarà coinvolta dall’afflusso di aria più calda, con un progressivo aumento delle temperature massime.

Dopo il passaggio della perturbazione che ha interessato il Paese nelle scorse ore, resteranno soltanto alcune residue condizioni di instabilità al Sud. Nella mattinata di sabato 26 settembre sono attesi fenomeni soprattutto tra Salento, Calabria e Sicilia, mentre nel pomeriggio potrebbero verificarsi isolati piovaschi sui settori meridionali della Calabria e sulla Sicilia ionica.

Meteo: temperature in aumento, fino a 31°C

Il fine settimana vedrà un deciso miglioramento. Domenica 27 settembre saranno possibili soltanto fenomeni locali sulla Sicilia meridionale, mentre sul resto della Penisola prevarranno condizioni stabili e soleggiate. Lunedì 28 settembre l’alta pressione dovrebbe consolidarsi ulteriormente, garantendo bel tempo su tutte le regioni e un ulteriore aumento delle temperature. I valori più elevati sono attesi soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole. Già sabato le massime potranno raggiungere i 30°C a Oristano, i 29°C a Cagliari e i 28°C ad Aosta. Domenica si potranno toccare i 28°C ad Aosta, Firenze e Sondrio.

La salita dei termometri proseguirà nei giorni successivi. Lunedì sono previsti fino a 30°C a Oristano, mentre Benevento e Firenze potrebbero arrivare a 29°C. Martedì 29 settembre potrebbe registrarsi un ulteriore incremento, con punte di 31°C a Oristano, 30°C a Terni e 29°C a Roma.

In generale, l’alta pressione dovrebbe garantire una fase di stabilità atmosferica sull’Italia almeno fino al 1° ottobre, accompagnata da temperature superiori alla norma stagionale.

A ottobre possibile arrivo di una perturbazione atlantica

La situazione potrebbe però cambiare nei primi giorni di ottobre. Le attuali simulazioni modellistiche indicano infatti il possibile avvicinamento di una perturbazione di origine atlantica, che potrebbe raggiungere inizialmente le Isole Maggiori e provocare un aumento dell’instabilità. Successivamente, il sistema perturbato potrebbe estendere i suoi effetti anche al resto della Penisola, con la possibilità di precipitazioni più diffuse entro domenica 4 ottobre. Si tratta tuttavia di una previsione a medio termine e, come sottolineano gli esperti, l’evoluzione dovrà essere confermata dai prossimi aggiornamenti.

Il quadro meteorologico resta quindi diviso in due fasi: prima una parentesi decisamente mite e stabile, con temperature quasi estive in diverse zone d’Italia, poi la possibile svolta atlantica che potrebbe riportare condizioni più tipicamente autunnali. Per il momento, comunque, l’alta pressione sembra destinata a dominare la scena ancora per diversi giorni.