I corpi di cinque persone, tra cui tre bambini, sono stati trovati privi di vita in un'abitazione. Il sospetto riguarda una possibile intossicazione alimentare, ma le indagini sono in corso.

Tragedia a Nagla Shri Padam, un villaggio nella zona di Rabupura, a Greater Noida, in India, dove una coppia e i suoi tre figli sono stati trovati morti nella mattinata di sabato. Secondo quanto riferito dalla polizia, tra le prime ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di una possibile intossicazione alimentare. La causa dei decessi, tuttavia, non è ancora stata accertata e saranno gli esami medico-legali e le analisi forensi a fornire elementi utili per ricostruire quanto accaduto.

Le vittime sono Mahesh, 37 anni, la moglie Lalita, 35, la figlia Mishti, di 7 anni, e i due figli Laddu, di 11 anni, e Sakshat, di appena 3 anni. La morte dell’intero nucleo familiare ha fatto scattare immediatamente gli accertamenti delle autorità locali.

Famiglia trovata morta: la cena a base di noodles prima della tragedia

Stando alle prime informazioni raccolte dagli investigatori, la famiglia avrebbe mangiato noodles la sera precedente al ritrovamento dei corpi. La circostanza è stata riferita da alcuni residenti del villaggio e dalla madre di Mahesh, ma al momento non è stato confermato alcun collegamento certo tra il pasto e i decessi.

La polizia ha indicato l’intossicazione alimentare come una delle possibili spiegazioni iniziali, precisando però che si tratta di un’ipotesi ancora da verificare.

Non è noto, infatti, se le vittime abbiano consumato alimenti contaminati o se la causa della morte sia riconducibile ad altri fattori.

Indagini in corso e attesa per gli esami medico-legali

Dopo la scoperta della tragedia, sul posto sono intervenuti gli esperti forensi e una squadra del Dipartimento per la sicurezza alimentare. Gli specialisti hanno avviato la raccolta di prove e campioni, che saranno sottoposti ad analisi per individuare eventuali sostanze o contaminazioni.

Le autorità hanno inoltre avviato le procedure d’inchiesta e disposto l’invio delle salme per gli esami autoptici. I risultati dei post-mortem, insieme agli accertamenti forensi, saranno determinanti per chiarire le circostanze della morte dei cinque familiari.

La polizia ha fatto sapere che eventuali ulteriori provvedimenti saranno adottati sulla base degli esiti delle analisi. Per il momento, dunque, l’ipotesi dell’intossicazione alimentare resta provvisoria e non è ancora possibile stabilire con certezza che cosa abbia provocato la morte della coppia e dei tre bambini.