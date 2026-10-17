Incidente San Lazzaro, tre feriti tra i 19 e i 21 anni: accertamenti in corso per stabilire che cosa abbia provocato l’uscita di strada.

Un’auto è uscita di strada alle prime ore del mattino a San Lazzaro, nel territorio di Parma, provocando il ferimento di tre giovani. L’incidente si è verificato intorno alle 4, quando la vettura, secondo le prime informazioni, sarebbe finita fuori dalla carreggiata senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Incidente a San Lazzaro, auto fuori strada alle 4 del mattino

Come riportato dalla Gazzetta di Parma, l’incidente stradale è avvenuto intorno alle 4:12 del mattino, quando l’automobile sulla quale viaggiavano i tre giovani è uscita autonomamente dalla carreggiata. Restano da chiarire le circostanze che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo: al momento, infatti, non sono state accertate le cause del sinistro.

La dinamica dovrà essere ricostruita sulla base degli elementi raccolti dopo l’accaduto. Le prime informazioni disponibili indicano che non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli e che la vettura avrebbe perso autonomamente la traiettoria, finendo fuori strada.

Tre giovani feriti nell’incidente a San Lazzaro: trasportati all’ospedale Maggiore

A bordo dell’auto si trovavano un ragazzo di 19 anni e due ragazze, rispettivamente di 19 e 21 anni.

Tutti e tre sarebbero stati trasferiti al Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma per ricevere le cure necessarie. Stando alle informazioni riportate da ParmaToday, il 19enne e la 21enne hanno riportato ferite lievi, mentre la ragazza di 19 anni ha subito lesioni di media gravità.

Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle condizioni dei feriti né sulle possibili cause dell’incidente. Gli accertamenti dovranno chiarire che cosa abbia provocato l’uscita di strada nelle prime ore della giornata. Al momento, dunque, la dinamica resta da definire e non risultano confermate eventuali responsabilità.