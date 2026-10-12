Morti dopo lo scontro tra un'auto e un camion sul raccordo Perugia-Bettolle, due giovani di 20 e 21 anni erano stati ricoverati in condizioni gravissime all'ospedale di Perugia.

Due giovani di 20 e 21 anni, entrambi originari delle Marche, sono morti dopo uno scontro tra un’auto e un camion sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle. Trasportati in ospedale in condizioni gravissime, sono deceduti nel tardo pomeriggio. L’incidente è avvenuto in un tratto interessato da lavori stradali.

Soccorsi e indagini sullo schianto mortale sul raccordo Perugia-Bettolle

L’incidente

si è verificato al chilometro 27,700 del raccordo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Passignano Est e Passignano Ovest. Come comunicato da Anas, in quel punto la circolazione è regolata a doppio senso su un’unica carreggiata a causa di un cantiere stradale, in corrispondenza di un restringimento della carreggiata. Per liberare i due occupanti dall’abitacolo sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre il personale del 118 ha prestato le prime cure e organizzato il trasferimento in ospedale: uno dei feriti è stato trasportato con l’elisoccorso Nibbio, l’altro in ambulanza.

Il conducente del camion ha riportato lesioni lievi. Sul luogo dello schianto sono arrivati anche gli operatori di Anas e la polizia stradale, impegnata negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire le cause dell’impatto.

Auto si schianta contro un camion sul raccordo: morti due giovani di 20 e 21 anni

Come riportato da Perugia Today, tragedia nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle, dove una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 21 hanno perso la vita dopo essere rimasti coinvolti in un violento incidente stradale. I due giovani, entrambi originari delle Marche, viaggiavano a bordo di un’auto che si è scontrata con un camion nei pressi dello svincolo di Passignano Ovest, in provincia di Perugia. Subito dopo l’impatto, entrambi erano stati soccorsi e trasferiti in codice rosso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Nonostante il ricovero in terapia intensiva e gli interventi dei sanitari, le loro condizioni si sono rivelate troppo gravi: il decesso è avvenuto nel tardo pomeriggio, come riferito dalla struttura ospedaliera.