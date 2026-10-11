Un incidente incredibile su una strada ad alto scorrimento ha tolto la vita ad un uomo e ferito in modo grave altri due.

Un altra serata funestata da un grave incidente ha macchiato di sangue le strade italiane, si tratta dell’ennesimo weekend in cui qualcuno si ritrova a piangere un proprio caro per via di condotte di guida oltre il limite che come spesso accade condizionano il modo in cui i veicoli percorrono i tratti di strada.

I sinistri sono sempre in aumento e non accennano a diminuire

Il numero di sinistri in Italia per questo 2026 registra una crescita costante e purtroppo la situazione porta ad avere picchi in prossimità del fine settimana quando la gente si ritrova ad uscire maggiormente e quindi il flusso di traffico aumenta.

L’aumento di traffico fa si che le strade, anche quelle ad alto scorrimento notoriamente meno inclini ad impatti, presentino il conto in modo decisivo. Ciò accade perché la soglia di attenzione diminuisce e molto spesso si va tanto veloce, troppo per le condizioni della strada e si compiono manovre azzardate senza la possibilità di correggere e rientrare.

Frontale sulla statale 387, un morto e due feriti

E’ un bilancio importante quello derivante da un incidente avvenuto ieri sera intorno alle 21:40 sulla statale 387, in località Soleminis. Per cause ancora da accertare due autovetture si sarebbero scontrate in un frontale.

La portata dell’impatto, come riporta CagliariToday, ha fatto sì che una delle due auto prendesse fuoco, la macchina avvolta dalle fiamme non ha lasciato scampo al conducente che purtroppo ha perso la vita ardendo nel proprio automezzo.

Altre due persone, a bordo della seconda autovettura, sono state coinvolte nel sinistro ed immediatamente soccorse dal personale del 118. Le loro condizioni sono apparse immediatamente gravi e di conseguenza sono state trasportate in due diversi nosocomi, uno al Brotzu di Cagliari e l’altro al Policlinico Monserrato.

Oltre alle ambulanze sul luogo forze dell’ordine e vigili del fuoco, il sinistro ha reso inagibile per diverse ore il tratto di strada interessato dall’incidente.