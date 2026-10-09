A Cagliari più di 300 screening gratuiti hanno animato la seconda tappa di Fism for People, con professionisti, istituzioni e cittadini al centro della prevenzione di prossimità.

Il 2 e 3 ottobre il T Hotel e il Parco della Musica di Cagliari hanno ospitato la seconda tappa del progetto itinerante Fism for People – Facciamo germogliare la prevenzione. Promosso dalla Federazione delle società medico-scientifiche italiane (FISM), l’evento ha messo a disposizione della cittadinanza più di 300 prestazioni gratuite spaziando dalle visite specialistiche allo screening fino ai percorsi di counseling psicologico.

Numeri, servizi e il Villaggio della Salute

Il Villaggio della Salute allestito nei gazebi del centro, ha racchiuso una serie di ambulatori tematici. Sono stati proposti screening cardiovascolari, nefrologici, metabolici, ginecologici e oculistici. Accanto alle analisi, i partecipanti hanno potuto usufruire di colloqui di supporto psicologico e di percorsi dedicati alle dipendenze, tutti erogati senza alcun onere economico.

Le società scientifiche al centro dell’iniziativa

Il successo operativo è stato possibile grazie all’impegno di numerose realtà scientifiche: Anmco (medici cardiologi ospedalieri), Agui (ginecologi universitari), Amd (medici diabetologi), Simsi (medicina subacquea e iperbarica), Sin (nefrologia), Siso Ets (scienze oftalmologiche), Sitcc (terapia comportamentale e cognitiva), Sitd (tossicodipendenze) e altre associazioni. Il loro contributo ha garantito la presenza di specialisti altamente qualificati e attività di sensibilizzazione mirate.

Incontro istituzionale e dibattito scientifico

La mattina del primo giorno ha visto la partecipazione del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato e di Ugo Cappellacci presidente della Commissione Affari Sociali della Camera. Il dibattito ha affrontato temi strategici per la sanità italiana, tra cui innovazione ed equità nell’accesso alle cure, prevenzione cardio-nefro-metabolica, vaccinazioni, salute della donna, medicina iperbarica, dipendenze e valorizzazione delle competenze territoriali. Le discussioni hanno sottolineato la necessità di portare la prevenzione di prossimità al di fuori delle strutture ospedaliere tradizionali.

Prospettive future del roadshow nazionale

Dopo le due tappe inaugurali – Bari e Cagliari – il calendario prevede ulteriori fermate in Milano (novembre-dicembre 2026), Perugia (novembre 2026-febbraio 2027), Napoli (data da definire), Bari (gennaio-marzo 2027) e, infine, Roma nella primavera 2027. L’evento finale a Roma presenterà il Report sullo Stato della prevenzione in Italia un documento che raccoglierà evidenze, criticità, best practice e proposte emerse dal confronto con cittadini, professionisti e istituzioni.

Il presidente della FISM, Loreto Gesualdo ha dichiarato che la candidatura di Cagliari dimostra come la prevenzione di prossimità possa ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle cure e favorire l’intercettazione precoce dei fattori di rischio. L’esperienza sarda ha confermato la forte richiesta di servizi sanitari sul territorio e ha evidenziato la capacità delle società scientifiche di fare rete per il bene dei cittadini.

Con il restyling del roadshow, la FISM intende consolidare un modello di collaborazione stabile tra comunità scientifica, istituzioni e popolazione. Il risultato atteso è una cultura della salute più radicata, basata su dati scientifici e su un approccio partecipativo che renda la prevenzione parte integrante della vita quotidiana di tutti gli italiani.