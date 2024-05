David Beckham scelto come ambasciatore globale di AliExpress

AliExpress, il celebre portale di e-commerce di proprietà di Alibaba, ha nominato David Beckham, l’ex campione del calcio inglese, come nuovo ambasciatore globale del marchio. Questa decisione strategica punta a incrementare la visibilità internazionale della piattaforma, utilizzando la fama e l’immagine positiva dell’ex calciatore per attirare una clientela più ampia e diversificata.

Beckham, nuova partnership

Con la sua influenza nel mondo dello sport, della moda e dell’intrattenimento, David Beckham è in grado di migliorare la percezione globale di AliExpress, aumentando la fiducia e l’interesse dei consumatori. Questa collaborazione fa parte di una serie di iniziative di marketing e partnership strategiche della piattaforma di negozi online, composto da piccole imprese cinesi che offrono prodotti a acquirenti online internazionalista, adottando per espandere la propria presenza e competitività nei mercati globali.

Beckham, volto nuovo di AliExpress

Stando a quanto annunciato da AliExpress, David Beckham sarà il volto della campagna “Score More with AliExpress“, lanciata in occasione del Campionato Europeo di calcio UEFA, che si terrà dal prossimo 14 giugno al 14 luglio. La campagna offrirà agli utenti della piattaforma varie offerte speciali e premi esclusivi, creando un’esperienza di shopping unica durante questo importante evento sportivo.