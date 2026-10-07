La terra trema ancora: abitanti svegliati nel cuore della notte

Nella notte a Hall, nel Tirolo, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.7, con gli abitanti che sono stati svegliati di soprassalto. Non si registrano danni né a persone né a cose.

Paura nella notte in Tirolo, dove è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 alle ore 03:02 della notte. Paura tra gli abitanti, tante le segnalazioni. Ecco tutti i dettagli.

Terremoto di magnitudo 3.7 in Tirolo: epicentro e profondità

Paura nella notte tra martedì 6 ottobre e mercoledì 7 ottobre 2026 in Tirolo, dove è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.7.

ha interessato l’area di Hall in Tirol, a est di Innsbruck, con epicentro proprio a Hall a una profondità di 8 km. A riportare la notizia GeoSphere Austria, aggiungendo che attorno alle ore 03:10 si è poi verificata una seconda e più lieve scossa di assestamento di magnitudo 1.9. Una decina di giorni fa, ovvero lo scorso 26 settembre, si era già verificato un altro terremoto.

Terremoto di magnitudo 3.7 in Tirolo: paura tra gli abitanti

Come abbiamo appena visto, nella notte si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 in Tirolo, con epicentro a Hall, a est di Innsbruck, e a una profondità di 8 km. Pochi minuti dopo è stata registrata anche una lieve scossa di assestamento. Paura tra gli abitanti, svegliati di soprassalto dalla scossa. Al momento fortunatamente non si registrano danni né a persone né a cose, solo quindi un grande spavento.

Ricordiamo che solo dieci giorni fa c’era stata un’altra scossa di terremoto, quella volta di magnitudo 3.8. Anche in quell’occasione, la popolazione aveva percepito una netta vibrazione del terreno, spesso accompagnata da un forte boato. Da sottolineare come dallo scorso mese di agosto il servizio sismico abbia rilevato una concentrazione insolita di scosse percepite dalla popolazione nella regione del Tirolo centrale. Per l’esattezza, nel mese di settembre, sono stati registrati ben 14 terremoti avvertiti nell’area tra Innsbruck e Hall. A ottobre ottobre invece le scosse ammontano a tre, portando quindi il totale a 18 scosse avvertite dall’inizio di agosto.