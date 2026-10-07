Atti osceni in aereo, è uno scandalo: 46enne beccata così

Atti osceni in aereo, passeggera nei guai su un volo American Airlines: si sarebbe tolta i pantaloni e avrebbe compiuto un atto sessuale. Indagano le autorità.

Un episodio decisamente insolito si è verificato a bordo di un aereo American Airlines diretto da Baltimora a Miami, dove una passeggera di 46 anni sarebbe stata sorpresa a compiere atti osceni durante il viaggio. La vicenda, segnalata all’equipaggio dagli altri passeggeri, è arrivata all’attenzione delle autorità dopo l’atterraggio: gli agenti avrebbero inoltre rilevato alcuni segnali compatibili con un possibile stato di alterazione.

Atti osceni in aereo: la segnalazione dopo il decollo

Come riportato dal The National News Desk, ha attirato l’attenzione delle autorità statunitensi il comportamento di Katy Inzer, 46 anni, passeggera a bordo del volo American Airlines 1779, partito da Baltimora con destinazione Miami l’11 settembre. Secondo quanto riportato nel rapporto dell’Ufficio dello sceriffo di Miami-Dade, citato dal New York Post e da The Smoking Gun, circa 20 minuti dopo il decollo la donna avrebbe compiuto un atto sessuale al proprio posto, dopo essersi tolta i pantaloni.

Un altro passeggero, infastidito dalla situazione, avrebbe quindi avvertito un’assistente di volo, riferendo che Inzer si era “tolta i pantaloni e aveva iniziato a masturbarsi attivamente emettendo suoni inappropriati“. La componente dell’equipaggio è intervenuta poco dopo, intimandole di interrompere il comportamento. La passeggera avrebbe seguito le indicazioni, si sarebbe rivestita addormentandosi per il resto del volo, come riportato nel documento delle autorità.

Si toglie i pantaloni e compie atti osceni in aereo: scatta l’indagine sulla 46enne

La vicenda non si è però chiusa con l’atterraggio. Una volta arrivato a Miami International Airport, il volo è stato raggiunto dalle forze dell’ordine, che hanno avuto modo di parlare con Inzer. Gli agenti avrebbero notato alcuni segnali compatibili con un possibile stato di alterazione: nel rapporto viene infatti riferito che la donna aveva “un forte odore di bevanda alcolica“. La 46enne, inoltre, avrebbe dichiarato di non ricordare il presunto comportamento avvenuto in aereo.

Proprio perché i fatti contestati sarebbero avvenuti durante un volo, il caso è stato deferito all’FBI, mentre proseguono gli accertamenti. Né Inzer né l’ufficio dello sceriffo avrebbero fornito nell’immediato ulteriori dichiarazioni sulla vicenda. Il caso arriva inoltre a pochi giorni da un altro episodio analogo avvenuto su un volo United Airlines da Rochester a Newark, dove una passeggera aveva riferito di essere stata costretta a rimanere seduta accanto a un uomo impegnato in un comportamento sessuale.