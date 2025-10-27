Chiamando il Telefono Azzurro, una bambina ha salvato lei e suo fratello dagli abusi da parte della madre e del suo compagno. Siamo a Monreale, in provincia di Palermo, ecco cosa è successo.

Monreale, coppia costringe i figli a partecipare ad atti sessuali: la denuncia al Telefono Azzurro

A Monreale (Palermo) una bambina ha chiamato il Telefono Azzurro raccontando agli operatori di essere stata costretta, assieme al fratello, di qualche anno più grande, dalla madre dal suo compagno a partecipare ad atti sessuali.

Gli abusi si sarebbero ripetuti nel corso del tempo. Subito sono stati chiamati i Carabinieri che sono subito intervenuti per arrestare la coppia.

Monreale, coppia costringe i figli a partecipare ad atti sessuali: arrestati

Lei 44 anni e madre naturale dei due minorenni, lui 30enne. La coppia è stata arrestata dai carabinieri con l’accusa di aver compiuto, in concorso, atti sessuali con una minorenne. Dal racconto della ragazzina, anche il fratello più grande sarebbe stato costretto a partecipare agli atti sessuali. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo hanno evidenziato, sullo sfondo di di un profondo degrado e isolamento sociale, i contorni di una vicenda familiare segnata da abusi e violenze. I due minorenni si trovano ora in una comunità protetta e, durante le perquisizioni a casa della coppia, i carabinieri hanno sequestrato pc, cellulari e ogni materiale informatico che può essere utile alle indagini.