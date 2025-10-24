Arrestati tre ragazzi a Sulmona per abusi su una 12enne. Avevano diffuso il video su WhatsApp

La vicenda di Sulmona, dove tre giovani – un maggiorenne e due minorenni – sono stati arrestati per abusi sessuali su una ragazzina 12enne e per la diffusione di video delle violenze su gruppi WhatsApp, evidenzia come la tecnologia possa amplificare i danni subiti dalle vittime. Il caso sottolinea la doppia gravità del reato: non solo l’abuso sessuale, ma anche la produzione e la condivisione di materiale pedopornografico che espone la vittima a ulteriore violenza psicologica e sociale.

Arrestati tre ragazzi a Sulmona per abusi su una 12enne

Tre giovani, tra cui un 18enne e due minorenni, sono stati rintracciati nelle rispettive abitazioni dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sulmona e successivamente condotti, il maggiorenne presso la casa circondariale di Sulmona e i due minori all’Istituto Penale Minorile di Casal del Marmo, a Roma.

La misura cautelare è stata disposta dai giudici per le indagini preliminari dei tribunali dell’Aquila e per i minorenni sulla base di gravi indizi di colpevolezza raccolti durante le indagini coordinate dalle Procure della Repubblica ordinaria e minorile.

Le indagini erano iniziate alla fine di agosto, quando la vittima, una 12enne, aveva contattato il numero di emergenza per l’infanzia “114” raccontando di essere stata costretta a subire abusi sessuali, anche di gruppo, e di divulgare un video realizzato a sua insaputa da uno degli indagati su alcune chat WhatsApp.

Inizialmente sotto inchiesta erano finiti un 18enne e un 14enne, a cui successivamente si è aggiunto un 17enne ritenuto autore di uno dei video diffusi.

Gli indagati dovranno rispondere, a vario titolo, di violenza sessuale di gruppo aggravata, violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minori di 14 anni, produzione e detenzione di materiale pedopornografico e atti persecutori.