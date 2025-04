La rissa sarebbe scoppiata davanti a una pizzeria per futili motivi. In piazza c'erano almeno 100 persone.

Notte di follia a Monreale, Palermo, dove c’è stata una sparatoria in piazza, ci sono morti e feriti. I primi aggiornamenti e le notizie sul bilancio delle vittime e delle persone portate in ospedale.

Follia a Monreale: sparatoria in piazza

La scorsa notte a Monreale, Palermo, è andata in scena una sparatoria in piazza. Al momento della sparatoria c’erano almeno 100 persone per trascorrere il sabato sera.

Secondo una prima ricostruzione, lo scontro a fuoco sarebbe iniziato a seguito di una lite per futili motivi tra due gruppi di giovani davanti a una pizzeria. Lo scontro sarebbe poi proseguito in piazza, dove uno dei giovani avrebbe poi tirato fuori la pistola e iniziato a sparare. Il bilancio è pesantissimo.

Sparatoria in piazza a Monreale, il drammatico bilancio di morti e feriti

È di tre morti e due feriti il bilancio della sparatoria di ieri sera a Monreale, Palermo. Le vittime sono Salvatore Turdo, 23 anni, Massimo Pirozzo di 26 anni e Andrea Miceli, anch’egli di 26 anni. Quest’ultimo è deceduto in ospedale. Le due persone ferite non sono in pericolo di vita e hanno 33 e 16 anni. I Carabinieri stanno indagando, grazie anche ai filmati delle telecamere di sorveglianze, per capire l’esatta dinamica della vicenda e chi ha sparato per primo.