Tragedia nei cieli, precipita aereo militare: 25 vittime

Aereo militare precipita durante una missione di routine: 25 persone sono morte. Il velivolo è stato localizzato dopo la scomparsa dai radar.

Un aereo dell’Aeronautica militare nigeriana è precipita to lunedì nello Stato di Ondo, nel sud del Paese. Il velivolo era impegnato in una missione di routine verso Lagos. A bordo c’erano 25 persone: 20 passeggeri e cinque membri dell’equipaggio. Nessuno è sopravvissuto.

L’aereo, un ATR-42, aveva perso il contatto con i radar prima di essere individuato nei pressi di Igbokoda, una città fluviale non lontana da una base navale.

Sul posto sono quindi partite le operazioni per il recupero delle vittime. Nel frattempo è stata avviata anche un’indagine per chiarire cosa abbia provocato lo schianto.

Aereo militare precipita in Nigeria, lo schianto nello Stato di Ondo

L’incidente dell’aereo militare è avvenuto mentre il velivolo stava effettuando una missione di routine.

La rotta indicata era quella tra Benin City e Lagos, capitale economica del Paese.

Poi il contatto è venuto meno.

Secondo quanto riferito dall’Aeronautica militare nigeriana, l’aereo è scomparso dai radar e in seguito è stato individuato nella zona di Igbokoda, nello Stato di Ondo. Un’area attraversata da corsi d’acqua, dove le operazioni di soccorso hanno dovuto fare i conti anche con il terreno.

Le squadre hanno iniziato a lavorare per raggiungere il relitto e recuperare i corpi delle persone a bordo. Le prime informazioni diffuse dalle autorità avevano indicato un numero superiore di persone sul velivolo, 32. Successivamente l’Aeronautica ha corretto il dato, confermando che sull’ATR-42 viaggiavano 25 persone: cinque membri dell’equipaggio e 20 passeggeri. Non ci sono superstiti.

La differenza tra i primi numeri e il bilancio poi confermato ha accompagnato le prime ore dell’incidente. L’Aeronautica ha quindi invitato a non diffondere informazioni non verificate, mentre proseguivano le operazioni sul posto.

Nigeria, aereo militare precipita: aperta un’indagine sulle cause

Al momento non è stata indicata una causa dello schianto. È uno degli elementi ancora da chiarire mentre le autorità completano il recupero dei resti dell’aereo e delle vittime.

Il presidente nigeriano Bola Tinubu ha proclamato tre giorni di lutto nazionale e disposto che le bandiere vengano esposte a mezz’asta in tutto il Paese. Ha inoltre ordinato un’indagine per accertare cosa sia accaduto e individuare le cause dell’incidente.

Anche il capo dell’Aeronautica, Sunday Kelvin Aneke, ha definito lo schianto una perdita dolorosa per la forza armata e per il Paese, assicurando il sostegno alle famiglie delle vittime. Sono parole arrivate mentre le operazioni di ricerca continuavano nell’area di Igbokoda.

Il velivolo utilizzato era un ATR-42, modello impiegato dall’esercito nigeriano anche per attività di sorveglianza, ricognizione e trasporto di personale e rifornimenti.

Restano quindi da ricostruire gli ultimi momenti del volo. Perché l’aereo abbia perso il contatto con i controllori e sia precipitato è ancora da stabilire. L’inchiesta dovrà chiarire proprio questo.