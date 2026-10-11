Le agenzie di intelligence occidentali lanciano l’allarme su una presunta intensificazione dei tentativi russi di colpire i dirigenti dell’industria europea della difesa. Secondo un’inchiesta del Financial Times, basata sulle testimonianze di funzionari di cinque diverse agenzie di intelligence, amministratori delegati e altri dipendenti di alto livello sarebbero diventati obiettivi delle operazioni riconducibili al Cremlino.

Nel mirino non ci sarebbero soltanto i grandi gruppi industriali, ma anche le aziende più piccole, soprattutto quelle che producono droni o componenti destinati al settore militare. Le segnalazioni hanno spinto diverse imprese a rafforzare la protezione dei propri dirigenti e ad adottare nuove misure di sicurezza, anche su indicazione dei servizi governativi.

Dirigenti della difesa nel mirino: rafforzate le misure di sicurezza

“Il livello di minaccia in Europa è aumentato. Nei confronti delle proprietà, ma anche delle persone“, ha riferito al Financial Times un alto funzionario dell’intelligence europea. Le preoccupazioni riguardano in particolare le figure di vertice delle aziende impegnate nella produzione di armamenti, tecnologie militari e sistemi senza pilota, settori considerati strategici per il sostegno europeo all’Ucraina.

In Germania, il Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), il servizio di intelligence interna, ha intensificato i contatti con il personale e i dirigenti delle imprese della difesa. Tra le raccomandazioni rivolte alle aziende figura anche il ricorso a squadre private di protezione ravvicinata.

Diversi dirigenti hanno raccontato al quotidiano britannico di aver rafforzato negli ultimi sei mesi le proprie misure di sicurezza, seguendo indicazioni ricevute dai servizi governativi. Altri adottano una protezione aggiuntiva soprattutto quando si spostano all’estero.

Le preoccupazioni non sono nuove. All’inizio del 2024, le intelligence statunitense e tedesca avevano individuato un presunto complotto contro Armin Papperger, amministratore delegato del gruppo tedesco Rheinmetall, tra i principali produttori europei di armamenti e sostenitore delle forniture militari a Kiev. Da allora, il dirigente è sottoposto a una protezione continuativa.

Il Gru cambia metodi: reti criminali e operazioni sotto copertura

Secondo le fonti citate dal Financial Times, una parte rilevante delle operazioni sarebbe riconducibile al Gru, il servizio di intelligence militare russo. Gli investigatori ritengono che il servizio stia modificando le proprie modalità operative, facendo sempre più affidamento sulla collaborazione con gruppi della criminalità organizzata e su reti di intermediari attivi in diversi Paesi.

Le attività verrebbero suddivise tra soggetti differenti: alcuni incaricati della ricognizione, altri della logistica e della pianificazione, altri ancora dell’eventuale esecuzione. Un sistema che renderebbe più difficile individuare il collegamento tra i singoli partecipanti e i presunti mandanti. In precedenza, secondo le fonti, sarebbero stati utilizzati anche individui reclutati online in cambio di denaro.

In alcuni casi, i complotti sarebbero stati scoperti e sventati prima di arrivare alla fase esecutiva. In altri, i servizi di sicurezza avrebbero rilevato attività sospette, come la sorveglianza delle abitudini quotidiane dei dirigenti presso le abitazioni o i luoghi di lavoro.

Gli stessi funzionari sottolineano che l’obiettivo di queste operazioni potrebbe essere anche psicologico: alimentare un senso di insicurezza tra chi lavora nell’industria della difesa e scoraggiare le collaborazioni con l’Ucraina. “È sufficiente far credere alle persone che potrebbero diventare un bersaglio per ottenere l’effetto voluto“, ha spiegato una fonte dell’intelligence citata dal quotidiano.

Le aziende devono così affrontare una doppia sfida: proteggere le persone e mettere in sicurezza stabilimenti e infrastrutture, sostenendo costi crescenti. Per le realtà più piccole, in particolare le start-up del settore tecnologico e militare, il peso delle nuove misure potrebbe risultare particolarmente significativo.