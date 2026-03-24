Grande Fratello Vip: tensioni e televoto decisivo per sette concorrenti in bilico, il pubblico è chiamato a scegliere il primo eliminato.

Il terzo appuntamento del Grande Fratello VIP si preannuncia decisivo: nella puntata condotta da Ilary Blasi verrà annunciato il primo concorrente eliminato della stagione. Con sette inquilini al televoto e tensioni sempre più evidenti all’interno della Casa, l’esito della serata appare incerto.

Terzo appuntamento e dinamiche nella Casa del Grande Fratello Vip

Alla guida della nuova edizione del reality c’è Ilary Blasi, che nel terzo appuntamento del Grande Fratello VIP torna a collegarsi dagli studi di Cinecittà insieme alle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Nel corso della puntata verranno analizzati gli avvenimenti più recenti vissuti dagli inquilini, con particolare attenzione alle tensioni emerse negli ultimi giorni. Tra gli ospiti attesi figura anche Pietro Delle Piane, pronto a un confronto con la sua ex compagna Antonella Elia. Proprio Selvaggia Lucarelli, commentando il clima della Casa, ha osservato: “Finalmente sono emerse le ostilità, hanno finito di fingersi tutti amici e questo è il punto di svolta del programma”.

Le dinamiche interne si sono intensificate: il confronto tra Antonella Elia e Dario Cassini è diventato uno dei temi centrali, così come gli sviluppi del rapporto tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi. Non sono mancati momenti di attrito anche tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini, che hanno contribuito ad alimentare il clima già teso.

Grande Fratello Vip, chi verrà eliminato oggi: i concorrenti in nomination e cosa dicono i sondaggi

La serata sarà decisiva per decretare il primo eliminato di questa edizione. Il televoto coinvolge sette concorrenti: Dario Cassini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry, Nicolò Brigante, Paola Caruso e Raimondo Todaro, tra i quali il pubblico è chiamato a scegliere chi salvare. L’esito verrà stabilito attraverso votazioni via SMS o tramite la piattaforma Mediaset Infinity, accessibile da dispositivi digitali previa registrazione.

I sondaggi sulla piattaforma ForumFree indicano una situazione ancora incerta, con alcuni concorrenti molto vicini nelle percentuali e quindi potenzialmente a rischio. In particolare, tra le posizioni più basse si collocano Dario, Marco e Lucia, separati da margini ridotti. Le preferenze risultano invece più solide per Paola Caruso e Raimondo Todaro, che guidano le intenzioni di voto. Tuttavia, l’equilibrio potrebbe cambiare fino all’ultimo momento utile, rendendo l’esito finale imprevedibile.