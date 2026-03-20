Tra ironia e recitazione, un bacio scenico nella Casa del Gf Vip diventa virale sui social e attira l’attenzione di pubblico e concorrenti.

Un momento nato per gioco può trasformarsi in un fenomeno virale, soprattutto in un contesto come quello del Grande Fratello Vip, dove ogni gesto viene osservato e commentato. Tra ironia, spettacolo e colpi di scena, anche una semplice gag può catturare l’attenzione del pubblico e diventare rapidamente uno dei contenuti più condivisi del momento. Ecco cosa è accaduto tra Antonella Elia e Dario Cassini.

Tra ironia e viralità: un momento memorabile nella Casa del Grande Fratello Vip

Durante un momento di svago in giardino, i concorrenti assistono divertiti alla replica della scena, che richiama apertamente quella cult del film “Harry ti presento Sally”. Il colpo di scena arriva quando, all’improvviso, Cassini interviene baciando Antonella Elia con trasporto, sotto gli applausi e le urla incredule degli altri inquilini. Nonostante l’intensità del gesto, è chiaro che si tratti di un gioco: Antonella è attualmente single dopo la fine della relazione con Pietro Delle Piane, mentre Cassini è legato a una compagna con cui ha un figlio, mantenendo però grande riservatezza sulla sua vita privata.

Non è la prima volta che la showgirl diventa virale per un bacio: in una precedente edizione del reality, uno scambio appassionato con Pietro Delle Piane aveva fatto il giro della rete, complice anche il rossetto sbavato che aveva reso la scena particolarmente divertente.

Grande Fratello Vip, qual è la verità sul bacio appassionato di Antonella Elia a Dario

All’interno della Casa del Gf Vip, Antonella Elia e Dario Cassini sono stati i primi concorrenti a lasciarsi andare a un bacio, ma il contesto è tutt’altro che romantico. Si tratta infatti di un momento costruito come una scena teatrale, che ha però rapidamente fatto il giro del web per il suo carattere surreale. Già dal giorno precedente, Antonella Elia aveva attirato l’attenzione fingendo un orgasmo, dimostrando ancora una volta le sue doti interpretative. In questa occasione, al suo fianco c’è stato Dario Cassini, attore di professione, che ha contribuito a rendere la performance ancora più convincente.