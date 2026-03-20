Il GF VIP 2026 è iniziato da pochi giorni ma il pubblico è già pronto a sentenziare i concorrenti non perdonando loro nemmeno il minimo sgarro, d’altronde le telecamere ed i microfoni aperti sono la loro condanna, ogni parola deve essere calibrata al millimetro per evitare pesanti giudizi dal mondo dei social che si sa non perdona nulla.

Come è iniziato il GF VIP 2026

Il Grande Fratello VIP è iniziato con il botto come era peraltro prevedibile, si è partiti con i concorrenti che hanno effettuato il loro ingresso in casa con ancora i lavoranti che stavano allestendo il set, un momento certamente poco professionale.

Si è passati successivamente a confessioni pesanti da parte di una concorrente che ha svelato la reale – e molto nobile – motivazione per cui ha deciso di prendere parte al reality show.

Ma naturalmente non sono mancate le classiche tensioni tra i concorrenti, il pane quotidiano di un reality che permette al pubblico da casa di assistere ad ogni momento delle loro giornate.

La brutta battuta e la richiesta di squalifica

Dopo nemmeno 120 ore di diretta televisiva il pubblico si è indispettito ed ha richiesto la squalifica immediata di un concorrente. Vediamo qual’è stata la frase che ha fatto sbottare tutti su internet.

Il concorrente oggetto di giudizio è Dario Cassini, noto comico televisivo, che si è rivolto ad Antonella Elia mentre preparavano la cena, come riportato da The Social Post.

“La figura di m***a è dietro l’angolo, ti volevo avvertire. Ci vuoi provare?” le domanda Cassini ed Antonella Elia risponde “Si”. Fino a qui tutto normale, una classica discussione ironica sulla preparazione del cibo.

E’ il seguito che ha mandato su tutte le furie i fans del reality. Difatti Cassini ha aggiunto – “Se lo rovesci dopo posso abusare di te?” e Antonella Elia ha replicato con “Certo”.

Dopo poco il pubblico ha reagito sui social, invocando la prima squalifica dell’edizione. D’altronde non è la prima volta che nella storia del reality che sono state pronunciate frasi inappropriate, seppur condite da toni giocosi, ora si aspetta la reazione degli organizzatori.

Le prossime ore saranno decisive per scoprire se Dario Cassini dovrà lasciare o potrà restare all’interno della casa.