Ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo“, l’attore torinese Gabriel Garko ha rivelato di essersi sposato in gran segreto due anni fa. Ecco chi è il marito Giorgio.

Quando infatti la conduttrice gli ha chiesto dell’amore, Garko ha riposto di essere molto sereno, rivelando appunto del matrimonio: “oggi sono sereno, sto bene, ho trovato il mio equilibrio e ho un compagno. Stiamo insieme da quasi 4 anni. Mi sono sposato un paio di anni fa. Ho sempre tenuto scisse la mia sfera privata da quella pubblica. Ci sono state le storie inventate come quella con Eva Grimaldi soprattutto, ma quella era una fiction. Poi ho avuto altre storie che ho tenuto riservate, sempre attento che non ci fossero i paparazzi. Le storie vere le ho tenute per me, ci tengo molto alla privacy, perché non sono d’accordo che si deve dire sempre tutto.”

Gabriel Garko si è sposato in gran segreto: chi è Giorgio?

Gabriel Garko, due anni fa, si è dunque sposato. Il marito di chiama Giorgio e, il Settimanale Chi, ha proprio immortalato la coppia in giro per la Capitale. Gabriel e Giorgio si sono uniti civilmente il 2 dicembre di due anni fa, davanti a due soli testimoni. Secondo la descrizione firmata da Azzurra Della Penna, Giorgio è di Palermo, ha 40 anni, ha origini nobiliari, fa l’avvocato e gestisce anche un Bed & Breakfast in Sicilia.