Inchiesta della Corte sul post di Flavio Bolsonaro: accuse di calunnia a Lula

La vicenda inizia con un post pubblicato il 3 gennaio 2026 su X dall’ex senatore e attuale candidato presidenziale Flavio Bolsonaro, che ha collegato il presidente Luiz Inácio Lula da Silva a episodi di traffico di droga, riciclaggio e supporto a regimi autoritari. Il 13 aprile 2026 il ministro Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal ha firmato una decisione che, due giorni dopo, è stata resa pubblica e ha autorizzato la Polícia Federal a eseguire accertamenti preliminari.

Il caso riapre il dibattito sulle soglie tra libertà di espressione e responsabilità penale nel contesto elettorale.

Che cosa contiene il post e perché è al centro dell’inchiesta

Nel messaggio del 3 gennaio 2026, Flavio Bolsonaro ha pubblicato immagini e un testo con frasi come “Lula sarà delatado” associando il presidente brasiliano a figure quali Nicolás Maduro e a reati gravi.

Secondo la Procura e la Polícia Federal, la formula “será delatado” richiama la nozione di collaborazione premiata e dunque attribuisce, pubblicamente e in modo offensivo, fatti criminosi al capo dello Stato. Per la PGR vi sarebbero indici concreti di calunnia, aggravata dall’essere rivolta al presidente e diffusa su una rete sociale con ampia portata.

Il quadro giuridico invocato

In Brasile il codice penale prevede che la calúnia sia perseguibile e che la pena possa aumentare se la vittima è il presidente della Repubblica o se l’offesa è amplificata da mezzi di comunicazione. Il provvedimento del ministro Alexandre de Moraes si fonda su una richiesta della giustizia ministeriale e della Polícia Federal, che ora dispongono di un termine di 60 giorni per svolgere le prime indagini. L’uso di espressioni pubbliche e l’associazione mediatica con capi di Stato esteri hanno reso la questione non solo politica ma anche strettamente processuale.

Reazioni politiche e difesa del senatore

La risposta di Flavio Bolsonaro è stata netta: il senatore ha definito l’apertura dell’inchiesta una forma di intimidazione volto a limitare la libertà di espressione e il mandato parlamentare. Nel comunicato, la difesa sostiene che la pubblicazione non conteneva un’accusa penale diretta ma una ricostruzione di fatti legati all’arresto e al processo di Nicolás Maduro nei confronti delle autorità statunitensi, e che pertanto non sussisterebbe la tipicità del reato. Il braccio di ferro tra opposto schieramenti riflette la polarizzazione che caratterizza la politica brasiliana dopo gli eventi del 2026 e dell’assalto del 8 gennaio 2026.

Implicazioni per la campagna elettorale

Il caso arriva in un momento delicato: Flavio Bolsonaro è emerso come principale rappresentante della destra, con l’appoggio esplicito del padre Jair Bolsonaro, attualmente detenuto con una condanna a 27 anni per tentativo di sovvertire i risultati elettorali. Dall’altra parte, il presidente Lula, 80 anni, punta a un quarto mandato. I sondaggi mostrano una gara serrata con dati che oscillano a seconda del formato di confronto; il contesto giudiziario rischia di incidere tanto sull’immagine dei candidati quanto sulla narrativa elettorale a ridosso del primo turno previsto per il 4 ottobre 2026.

Procedure, tempistiche e possibili sviluppi

Con la decisione di Moraes la Polícia Federal ha 60 giorni per condurre le prime attività investigative: acquisire dati, sentire testimoni e valutare l’eventuale configurazione del reato di calúnia. Al termine di questo periodo gli inquirenti potranno archiviare, richiedere ulteriori atti o inviare il fascicolo alla Procura per l’eventuale azione penale. La misura prevede anche il sollevamento del segreto d’istruttoria deciso dal ministro, che ha motivato questa scelta con l’assenza di elementi ostativi alla pubblicità del procedimento.

Il dibattito sulla libertà di parola e i limiti della campagna

Oltre alla dimensione processuale, il caso riaccende il confronto sul confine tra critica politica e accuse diffamatorie: per molti la tutela della democrazia richiede limiti chiari alla diffusione di calunnie, mentre altri denunciano un uso strumentale della magistratura per schiacciare l’avversario. In ogni caso, la combinazione di elementi giudiziari e di mobilitazione elettorale rende probabile che la vicenda continui a influenzare il clima politico nei mesi che precedono le elezioni.