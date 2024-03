Dopo l’operazione al cuore, Flavio Briatore ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Qui ha raccontato l’esperienza e non solo.

L’operazione di Flavio Briatore

La sanità italiana ha centri di eccellenza a livello internazionale, con i migliori chirurghi al mondo. Quando hai la vita in mano a gente così preparata quello che succede è un po’ il tuo destino. In un’operazione a cuore aperto non puoi farci nulla, devi essere ottimista per forza: è la testa che ti aiuta a guarire.

Ha così affermato Flavio Briatore parlando di ciò che è accaduto.

Flavio Briatore: le sue parole

L’imprenditore ha anche spiegato che è vero che chi è ricco è privilegiato. Tutti dovrebbero avere la possibilità di fare i check up sanitari. Lui per fare l’operazione ha pagato:

Per curarmi a Milano ho pagato, non l’ho fatto gratis. E l’ho scelto perché pur avendo vissuto in America, a Londra, in Francia, il livello degli ospedali italiani resta il più alto.

Cosa ha avuto Flavio Briatore?

Per chi ancora non lo sapesse, Flavio Briatore ha avuto un tumore benigno per cui è stato operato subito. In un momento così difficile ha sentito sicuramente il sostegno di suo figlio, di Elisabetta Gregoraci e di Daniela Santanché.