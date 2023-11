I palinsesti di Mediaset stanno subendo modifiche rispetto all’organizzazione annunciata a settembre 2023: in questo contesto, pare che Temptation Island Winter (tra i format più attesi della nuova stagione televisiva della rete del Biscione) sia stato rinviato a data da destinarsi. Perché il reality è stato cancellato?

Temptation Island Winter rinviato, cosa è successo

Tutti i telespettatori che stavano aspettando con ansia il ritorno di Temptation Island in versione invernale dovranno fare i conti con una cocente delusione. Il palinsesto Mediaset, contrariamente a quanto annunciato durante la presentazione dello scorso settembre, sta subendo pesanti variazioni. In questo articolato e complesso contesto, stando a quanto appreso da TvBlog, la messa in onda di Temptation Island Winter sarà rinviata a data da destinarsi.

Nello specifico, pare che la Fascino, casa di produzione di Maria De Filippi che si occupa anche della realizzazione del format, stia pensando di raddoppiare la versione estiva del programma, realizzando due diversi show. Agli spettatori, verrebbe proposta la versione tradizionale di Temptation Island alla quale andrebbero ad aggiungersi altre quattro puntate con le coppie che avrebbero dovuto partecipare all’edizione invernale.

Il motivo del rinvio

Il rinvio dell’edizione invernale del reality condotto da Filippo Bisciglia sarebbe stato provocato dagli attuali scenari internazionali. Lo show avrebbe dovuto essere registrato in un luogo dal clima caldo nel periodo in cui in Italia è pieno inverno. Ma i conflitti internazionali che si sono recentemente scatenati non danno certezze rispetto all’individuazione di location sicure.

Intanto, in considerazione delle modifiche che sta subendo il palinsesto Mediaset, pare ormai certo che l’edizione 2024 de L’Isola dei Famosi vedrà infine la luce. Resta in dubbio, però, la presenza di Ilary Blasi in qualità di conduttrice.