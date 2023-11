La disfatta della Rai è inaspettata. In questa nuova stagione ci sono stati programmi flop e ascolti deludenti. Cosa sta succedendo?

In Rai la nuova programmazione di quest’anno non sta andando per il meglio. La rete ha sempre rappresentato un punto fermo di cultura, intrattenimento e informazioni, ma recenti sviluppi hanno creato uno scenario negativo, con un crollo davvero significativo di ascolti. Un’inchiesta di Repubblica ha analizzato i dati della Tv di Stato, evidenziando la superiorità di Mediaset e il flop dei programmi Rai, con uno share sotto il 3% e possibili chiusure anticipate. Il cambio tra Serena Bortone e Caterina Balivo non ha favorito lo share e dopo la chiusura di Oggi è un altro giorno non sono stati registrati dati positivi.

“Nel quartier generale Rai si è scatenato l’inferno. Di buon mattino i vertici nominati dal governo Meloni hanno prima incontrato la neo-direttrice del marketing, Roberta Lucca, per fare il punto sul palinsesto autunnale che sembra far acqua da ogni parte. Quindi, è partita una girandola di riunioni con i vari responsabili dei Generi — da Paolo Corsini (Approfondimenti) ad Angelo Mellone (Day time) fino al capo dell’Intrattenimento Marcello Ciannamea — per analizzare le trasmissioni più problematiche e studiare le contromisure” è il resoconto de La Repubblica.

Rai, la disfatta: il crollo degli ascolti

Caterina Balivo, con La Volta Buona, nonostante i dati per niente soddisfacenti, non sta rischiando la chiusura. Sotto osservazione troviamo il talk show Avanti Popolo, su Rai3 che, nonostante l’ottima conduzione di Nunzia De Girolamo, ha registrato un calo preoccupante di ascolti. Si ipotizza la messa in onda solo fino a Capodanno. Il mercante in fiera di Pino Insegno e Liberi tutti di Bianca Guaccero non stanno decollando, proprio come Fake Show di Max Giusti. La programmazione di Rai 3 è stata definita disastrosa. “Le tre reti generaliste Rai — dal primo al 28 ottobre — hanno fatto registrare il 31,2 di share in prima serata e il 29,6 nell’intera giornata, rispettivamente con un +5,5 e un +3,1% rispetto alle tre generaliste Mediaset”. Peccato che la Rai di canali ne abbia 13 e che il quadro disegnato dallo Studio Frasi, riportato da Repubblica, proponeva un confronto sull’intero perimetro delle due media company e per un tempo più lungo, durante il quale si è registrato il sorpasso della principale emittente privata sulla Tv di Stato” ha riportato Repubblica. La concorrenza di Mediaset è sempre più agguerrita e sta aumentando la crisi della Rai, che sta pianificando alcune mosse strategiche per cercare di risollevarsi.