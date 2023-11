Sono mesi e settimane di grandi cambiamenti in casa Rai e tutto ciò che ci sembrava ormai una certezza è stato messo in discussione. Dopo ‘Che Tempo Che Fa?‘ l’attenione è stata spostata su ‘L’Eredità‘ il seguitissimo quiz che piaceva ai tant telespettatori di Rai Uno.

L’Eredità lascia la Rai? Le ipotesi

L’annuncio era già stato fatto in tempi non sospetti: ‘L’Eredità‘ avrebbe dovuto mantenere il suo posto prima del Tg di Rai Uno, con la novità di Pino Insegno nuovo conduttore. Lasciando a parte qualche critica verso la scelta del conduttore romano, tutto il resto sembrava essere ormai una certezza, ma qualcosa ultimamente sarebbe cambiato. Secondo quanto racconta ‘Fanpage.it’, infatti, la produzione, vedendo anche gli scarsi risultati di Pino Insegno e del suo ‘Mercante in Fiera‘ sul secondo canale, starebbe valutando di spostare il seguitissimo quiz che fino all’anno scorso era condotto da Insinna.

L’Eredità lascia la Rai? La destinazione

Nell’ipotesi, per il momento – va detto – ancora remota, che ‘L’Eredità‘ abbandoni il palinsesto Rai è possibile un suo nuovo approdo a Nove. Il canale, come sappiamo, ha già accolto Fabio Fazio e si rinforzerebbe ulteriormente di un titolo importante come quello del quiz. In quel caso, ovviamente, si penserebbe anche un nome nuovo per la conduzione.